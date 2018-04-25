Ангела Меркель планирует посетить Освенцим

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит в декабре этого года мемориальный комплекс на месте лагеря смерти Освенцим-Биркенау и примет участие в ежегодно проводимой там траурной церемонии.

Об этом визите, намеченном на 6 декабря, пишет немецкое издание DW со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Меркель приняла приглашение Фонда Освенцим-Биркенау, основанного десять лет тому назад бывшим главой МИД Польши Владиславом Бартошевским, в прошлом узника этого самого крупного в мире лагеря смерти, где были уничтожены 1,1 миллиона человек. Большинство погибших узников этого лагеря – евреи, однако были и другие национальности: 80.000 – поляки, 25.000 – цыгане и 20.000 – военнослужащие Советской армии.

Лагерь был освобожден советскими солдатами 27 января 1945 года, и именно в этот день мир чтит память жертв Холокоста – по решению ООН.

Меркель станет третьим главой правительства послевоенной Германии, который посетит Освенцим. Ранее это сделали Гельмут Шмидт и Гельмут Коль. Ранее Меркель, занявшая пост канцлера в 2005 году, посещала лагеря смерти Дахау и Бухенвальд, а также израильский мемориальный комплекс Яд ва-Шем. Нынешний визит будет проходить на фоне резкого всплеска антисемитизма на территории стран Евросоюза, сопровождающимся нападениями на еврейские объекты и представителей религиозных общин.

В частности, в Германии количество антисемитских инцидентов выросло за последний год на 10%, что вынудило многих проживающих там евреев покинуть эту страну.