Ангела Меркель продлила мораторий на продажу оружия Саудовской Аравии

Канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась продлить мораторий на экспорт оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
По словам источника, партнеры по коалиции Христианско-демократического союза пришли к соглашению о введении моратория оружия и военной техники странам, втянутым в конфликт в Йемене.
Последний раз срок действия моратория продлевался в конце марта, срок его действия должен был истечь 30 сентября.NEWSru.com
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