Ангела Меркель продлила мораторий на продажу оружия Саудовской Аравии

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Канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась продлить мораторий на экспорт оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По словам источника, партнеры по коалиции Христианско-демократического союза пришли к соглашению о введении моратория оружия и военной техники странам, втянутым в конфликт в Йемене.

Последний раз срок действия моратория продлевался в конце марта, срок его действия должен был истечь 30 сентября.

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