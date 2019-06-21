Англичане переманивают семейных врачей из Литвы

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Нехватка в Великобритании семейных врачей вынуждает страну обернуться на другие страны Евросоюза.

Великобритания ищет 70 семейных врачей, которые могли бы занять свободные рабочие места. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) Великобритании сообщает, что сначала семейные врачи могут рассчитывать на годовую зарплату в 70 тысяч фунтов стерлингов, а через 2-3 года – на 90 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЭЛЬТА, многие больницы и клиники в Англии ищут постоянных семейных врачей, партнеров и даже старших руководителей, годовой оклад которых может достигать и 200 тысяч фунтов стерлингов в год.

За рабочие места в Великобритании семейные врачи из Литвы конкурируют с медиками из всех стран ЕС, в числе которых Болгария, Хорватия, Греция, Италия, Испания, Польша.

НСЗ заверяет, что планируемый выход Великобритании из ЕС не отразится ни на условиях работы трудоустраиваемых из стран ЕС медиков, ни на финансовых предложениях.

Переехавшие в Великобританию семейные врачи из Литвы и других стран ЕС смогут прослушать курс обучения в польском городе Пясычне неподалеку от Варшавы. Решившиеся на эмиграцию семейные врачи освобождаются от обязательных языковых курсов IELTS и OET, которые до сих пор были единственным способом для иностранцев трудоустроиться врачами общей практики в НСЗ.