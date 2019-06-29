Англичане хотят усилить военное присутствие в странах Балтии для сдерживания России

Великобритания рассматривает возможность увеличить свое военное присутствие в странах Балтии с целью сдерживания России, сообщила в пятницу прибывшая в Клайпеду глава оборонного ведомства Великобритании Пенни Мордонт.
«Месседж Соединенного Королевства – что мы находимся здесь, что мы намерены находиться здесь долго, что мы намерены делать больше», – сказала П. Мордонт BNS.
Она посетила крупнейшие за сто лет военные учения Великобритании на Балтике и сказала, что союзники находятся в полной готовности в условиях нарастающей агрессивности России.
«Мы демонстрируем единство и готовность. Россия становится все категоричнее; мы видим, что она дислоцирует больше вооруженных сил и нового оружия, мы также представляем себе, какие сценарии могут складываться в будущем», – сказала П. Мордонт на пресс-конференции.
По ее словам, Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) под командованием англичан повышают готовность к осуществлению всевозможных миссий.
«Во время этих учений мы наблюдали крупнейшее дислоцирование Королевских вооруженных сил (ВС) на Балтике за последние более чем 100 лет», – сказала П. Мордонт.
«Это улучшает нашу способность приспосабливаться, дислоцировать более 10 тыс. человек для всевозможных миссий – автономно или при участии в операциях НАТО», – добавила она.
П. Мордонт встретилась в Клайпеде с министрами обороны и главнокомандующими ВС Балтийских и Северных стран, которые создают ОЭС.
Эти силы с мая проводят на Балтике учения, в которых участвует 3 тыс. военнослужащих и 17 кораблей.
Великобритания также осуществляет командование международным батальоном НАТО в Эстонии, она дислоцировала в этой стране около 900 своих военных.
В других недавно завершившихся международных учениях сухопутных сил Gelezinis Vilkas («Железный волк») в Литве участвовало около 120 английских военнослужащих с вертолетами Apache.
«Мы стремимся сделать больше. Один из вопросов, который мы обсжудали на наших сегодняшних встречах – ускорение ритма нашей деятельности – учений, но также вопрос регулярного патрулирования, а также то, какие ресурсы мы с этим свяжем», – сказала П. Мордонт.
«Конечно, мы хотим сделать больше при помощи таких инициатив, как ОЭС, но и при помощи других инициатив в правительстве Великобритании, а также в других департаментах, чтобы повысить безопасность и устойчивость в странах Балтии и во всем регионе», – сказала глава английского оборонного ведомства.
«Мы изменили свои бюджеты, чтобы больше сконцентрироваться на регионе, и с учетом конкретных мощностей продолжим дальнейшее рассмотрение этого вопроса», – добавила она.BNS
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Что и требовалось доказать . Литва оффициально обьявлена передовой по борьбе с Россией. А все бла-бла , что вся милитаризация страны и все военные тренинги тут не направлены против третьих стан , оказались отвлекающим манёвром.