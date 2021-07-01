Аномальная жара в США угрожает серьезными лесными пожарами

Фото pixabay.com

В США аномальная жара грозит серьезными лесными пожарами, которые могут превзойти печальные рекорды прошлого года. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Американский президент отметил, что в западных штатах уже бушуют 36 крупных неконтролируемых пожаров, и анонсировал экстренные меры для борьбы со стихией.