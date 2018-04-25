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Аномальная жара во Франции летом 2019 года убила около 1500 человек

Фото pixabay.com

Жители Франции летом 2019 года пережили два периода жары — в июне и в июле. 28 июня был побит температурный рекорд в 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). 45-градусная отметка была преодолена и в других населенных пунктах на юге Франции.

А в конце июля столбики термометров в более чем 50 городах республики поднимались до аномальных и рекордных показателей. Следом за жарой пришли сильная засуха и лесные пожары.

В результате этих погодных аномалий во Франции в июне и июле 2019 года скончались около 1500 человек. Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен в эфире передачи «Политические вопросы», которую транслировали радиостанции France Inter и France Info.

«Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей… в эти месяцы. Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди и даже самые молодые, на которых жара сказалась негативно», — цитирует министра агентство РИА «Новости».

Аньес Бюзен отметила, что в нынешнем году во Франции было «18 дней сильной жары», и жаркая погода «отрицательно сказалась на почти что 20 миллионах людей».

По официальным данным Минздрава Франции, было зафиксировано 1435 смертей: 567 во время первого периода жары, в конце июня — начале июля, и 858 — во время второй волны сильной жары, в конце июля.

Однако общее число умерших в 2019 году оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек. В тот год жара продолжалась 20 дней.

NEWSru.com

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