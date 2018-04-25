Антакальнисская больница в Вильнюсе — очаг вируса, инфекция найдена у ребенка из Москвы

В вильнюсской Антакальнисской клинической больнице продолжает распространяться коронавирусная инфекция — в ней за последние сутки выявлено пять новых случаев, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

В Антакальнисской больнице заразились восемь работников и десять пациентов.

«Ситуация в эпидемиологическом отношении очень неблагоприятная. У нас 18 зарегистрированных случаев COVID-19», — сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В стране за сутки подтверждено шесть новых случаев. Шестой случай установлен у 11-летнего мальчика, который вместе с членом семье на частном самолете прилетел в Вильнюсский аэропорт из Москвы. Установлено, что мальчик заразился от близких в российской столице.

В выходные в Литве было подтверждено 43 новых случая коронавируса — согласно уточненным данным, в субботу должно было быть сообщено о 33 случаях за сутки, в воскресенье — о 10 новых случаях.