Антикарантинные протесты прокатились по Европе

«Я думаю, что все происходящее неправильно. Они объясняют это тем, что вирус убивает людей; но теперь люди умирают от голода, они не могут работать и зарабатывать, и я уверена, что это не нормально», — рассказала Euronews одна из участниц протеста.

В Нидерландах полиция работает в режиме повышенной готовности: на прошлой неделе в стране прошли многочисленные беспорядки и погромы из-за вновь ужесточившихся карантинных мер. В воскресенье, 31 января, демонстрация в Амстердаме была в основном мирной, но стражи порядка разогнали и ее.

В Словении на улицы вышли родители школьников: накануне в двух регионах страны учебные заведения вновь были закрыты, проработав в сравнительно нормальном режиме всего неделю. Этим акциям, которые продолжались два дня, полиция не препятствовала, хотя формально в Словении действует запрет на массовые мероприятия.

Во французском Перпиньяне манифестация превратилась в вечеринку. Изначально акция планировалась как выступление против ужесточения антиковидных мер. Во второй половине дня на импровизированной сцене установили колонки. Полиция вмешиваться не стала, несмотря на то, что многие участники оказались без масок.

В датском Орхусе группа под названием «Люди в черном» также организовала демонстрацию, на которую съехались активисты со всей страны. Они называют антикоронавирусные ограничения нападением на их права. Неделю назад акция протеста этой же группы в столице страны Копенгагене завершилась столкновениями с полицией и несколькими арестами.

В Испании на Балеарских островах прошла демонстрация, участники которой выступили против продления запрета на работу ресторанов и баров. Туристическая отрасль региона тяжело пострадала из-за коронакризиса, и многие требуют отставки местного руководства и пересмотра жесткой карантинной политики.