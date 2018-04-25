Антирекорды по всей Европе. Ситуация с Covid

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Нидерланды, Россия и Германия бьют рекорды заболеваемости, во Франции и Британии появятся красные зоны с особо жесткими правилами карантина.

Коронавирусные антирекорды бьет не только Украина, но и другие страны Европы. Лидером по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире по-прежнему остаются США — более 7,5 млн и 212 тысяч соответственно. Россия в пятерке стран с самой высокой заболеваемостью — 1,2 млн инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на данный момент коронавирусом заразились 36,1 млн человек, умерло — более миллиона.

Вторая волна

В Германии за последние сутки выявлено более четырех тысяч заболевших. Это самый высокий суточный показатель с начала апреля. При этом власти связывают резко подскочившие показатели не только со второй волной пандемии, но и с тем, что с сентября в стране значительно увеличились масштабы тестирования.

Ряд германских земель намерен ввести ограничения на въезд для жителей наиболее пострадавших регионов страны, которым будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Немецкие эпидемиологи предупреждают, что ежедневное число заболевших достигнет 10 тыс. человек, если люди не будут соблюдать предписания властей. По их словам, ближайшие несколько недель будут критическими.

Впервые с мая в больницах Бельгии заняты более 50% коек, отведенных для пациентов с Covid-19. С утра четверга в Брюсселе на месяц закрылись кафе и бары. Власти обсуждают и другие экстренные меры, которые помогут взять под контроль новый виток распространения инфекции.

В Нидерландах, где ситуация считалась одной из самых благоприятных в Европе, за последние 24 часа Covid-19 был диагностирован почти у пяти тысяч человек.

Новые ограничения

В Италии режим чрезвычайной ситуации продлен до января. Ношение масок обязательно везде — и на улице, и внутри помещений. Правило распространяется абсолютно на все регионы Италии.

Резко ухудшилась ситуация в интернатах и домах престарелых Швеции. Местные СМИ сообщают о четырех вспышках в одном лишь городе Упсала.

В Шотландии уже несколько дней действуют ограничения в работе пабов и ресторанов, людям также запрещено собираться большими компаниями за пределами своих домов.

Власти Израиля сообщают, что введенный в середине сентября повторный локдаун в стране принес результаты, и распространение инфекции удалось замедлить. По данным минздрава, за последние сутки в стране выявлено 4,1 тыс. новых случаев Covid-19, но уже третий день подряд наблюдается снижение показателей. Общее число заболевших с начала пандемии превышает 282 тысячи.

Ситуация в России

В России к утру 9 октября зарегистрированы 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Ранее самое большое число заболевших было зафиксировано 11 мая — 11 656 новых случаев.

Больше всего новых случаев в Москве — заболели 3701 человек. 469 человек заболели в Петербурге, 411 — в Московской области.

Власти Москвы обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что дальнейшее осложнение ситуации потребует новых ограничительных мер.

“Очевидно, что цифры растут, сегодня действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья, — сказал он. — Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать”.