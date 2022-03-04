Антивоенные протесты в Литве

Фото BNS/Лукаса Баландиса

В минувшее воскресенье у посольства РФ в Вильнюсе собралось несколько тысяч людей, чтобы выразить протест против действий Кремля в Украине. Акция была проведена в поддержку женщин Украины.

Часть собравшихся держали на плечах флаги Украины и Литвы, в руках у них были плакаты с надписями: «Женщины Украины – мы с вами», «Нет войне в Украине», а также со ставшей известной фразой украинских пограничников, пославших матом российское военное судно, предложившее сдаться, «Российский корабль, иди …».

На мероприятие также принесли траурные венки с призывами прекратить российскую агрессию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, позднее толпа скандировала «Слава Украине, героям слава».

Организаторы также отметили, что эта акция была посвящена и российским женщинам, которых призывали выйти на улицы, протестовать против войны в Украине. Сходные мероприятия прошли в Каунасе и Клайпеде.

Затем толпа собралась и в сквере Бориса Немцова, находящемся недалеко от посольства. Туда пришли белорусские активисты, протестовавшие ранее на центральной площади Лукишкю в Вильнюсе. Здесь некоторые из них сожгли белорусский государственный флаг и свои паспорта.

Собравшиеся в сквере люди отмечали, что таким образом выражают свое мнение по поводу неспровоцированной российской агрессии в Украине.

«Русские не хотят войны» – с таким плакатом на русском языке стояли двое молодых людей, которые пришли поддержать Украину. Они сказали, что уехали из России несколько лет назад.

В сквере Б. Немцова была отмечена и седьмая годовщина убийства российского политика Бориса Немцова. Он был застрелен 27 февраля 2015 года.

«Семь лет назад Кремль убил Немцова – надежду российской демократии. Сегодня, воюя против Украины, Путин убивает всякую надежду на то, что Россия может считаться цивилизованной страной», – написала в Twitter литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Послание Немцова россиянам важно как никогда: проснись, борись, останови Путина», – добавила она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ