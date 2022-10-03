Анушаускас: Альянс должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство в НАТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что аннексия пятой части территории Украины вернула борющуюся за выживание страну на передовые позиции в отношении решения подать заявку на членство в НАТО.
«Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку в отношении членства в НАТО, даже если это кажется труднодостижимой целью», — сказал министр на заседании совета партии литовских консерваторов в субботу.
По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, «несмотря на войну».
«Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие о том, что можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны», — сказал BNS Анушаускас.
«В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны (…) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас», — добавил он.
По словам Анушаускаса, событием, подтолкнувшим Украину к такому решению, стала аннексия Россией четырех областей Украины в пятницу.
«30 сентября правитель Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке — войной, хотя очевидно, что война не даст столь желаемых Кремлем результатов», — сказал министр.
Украина давно заявляла о желании стать членом НАТО, но некоторые члены Альянса скептически относятся к шансам Киева на вступление в блок.
Президент страны Владимир Зеленский попросил об ускорении процедуры вступления в НАТО в пятницу, через несколько часов после того, как Россия аннексировала четыре оккупированные украинские области — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую — во время церемонии в Кремле.
Международное сообщество считает эту аннексию незаконной и обещает ввести новые санкции против Москвы.
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