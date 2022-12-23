Анушаускас: мы будем первыми в мире, кто приобретет дроны Switchblade

«Мы первая страна в мире после США, купившая Switchblade 600. Эти боевые дроны представляют собой новое передислоцируемое средство, которое даст литовской армии возможность уничтожать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров. Таких мощностей у нашей армии до сих пор не было», — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время США также передадут Литве более мелкие и легкие боевые беспилотники Switchblade 300. Ожидается, что эти мощности для литовской армии будут финансироваться из фонда военной поддержки США.

На прошлой неделе Литва подписала с США договор на 495 млн. долларов на приобретение систем HIMARS.

Контракт будет выполнять американская компания Lockheed Martin. Закупленный артиллерийский ракетный комплекс совместим с другими технологиями, используемыми литовской армией, поэтому его будет проще интегрировать в существующие планы обороны и тем самым повысить сдерживание.

Комментируя визит президента России в Беларусь, Анушаускас заявил, что, хотя ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, угрозы никуда не делись.

«На данный момент ситуация с безопасностью в Литве и во всем нашем регионе не изменилась — какой она была, когда началась война против Украины, такой она и есть (…). На данный момент угрозы конвенционного удара против стран НАТО нет», — сказал министр.

«Несмотря на потери, которые Россия понесла, часть своих мощностей она восстановила: в том числе и в Калининградской области. Да, в Беларуси этих сил меньше, чем было в начале войны, но прошло пару месяцев, и они вновь появились в Беларуси», — добавил он.

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