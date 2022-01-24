Анушаускас: НАТО будет реагировать на изменение ситуации в регионе, направляя новые силы

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Направляемые в Беларусь стотысячные российские войска представляют угрозу для Литвы, так что НАТО будет реагировать на ситуацию, присылая соответствующие мощности, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Речь о дополнительных мощностях идет, все в структуре НАТО планируется, определенные планы и время реакции предусмотрены и для Литвы. Но все меняется в зависимости от оценки ситуации в нашем регионе. Вы сами понимаете, что любое изменение ситуации в районе украинской границы, любое, даже самый небольшой конфликт, разумеется, аккумулирует серьезную реакцию и мощности НАТО в нашем регионе», — сказал Анушаускас в понедельник журналистам.

Министр вместе с другими членами правительства в понедельник посетил Департамент госбезопасности, где ознакомился с ситуацией с безопасностью в регионе. Он сказал, что сейчас Россия перебросила в Беларусь втрое больше вооруженных сил, чем во время учений «Запад» осенью, и это «в корне меняет ситуацию в регионе». Тогда в учениях участвовало около 200 тыс. военнослужащих.

«Эти силы, которые сейчас отправляются, втрое-вчетверо больше; мы здесь, в Литве, в разных форматах обсуждаем ситуацию, какая складывается, каким может быть реагирование, какие у нас планы», — сказал Анушаускас.

По его словам, Литва рассматривает свои возможности реагировать на это вместе с партнерами по НАТО, однако какой точно будет реакция, зависит от типа размещаемых Россией сил.

«Никто не может сказать будет ли война, я думаю, в данном случае решения принимает все же Кремль, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, которое стало членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам. Честно говоря, Россия, напротив, наращивает военное присутствие в нашем регионе», — сказал он.

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