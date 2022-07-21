Анушаускас обсудил с новым эстонским коллегой планы обороны Балтийского региона

В ходе дистанционной беседы министры обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и договорились о личной встрече в ближайшее время. Анушаускас также поздравил своего коллегу с новой должностью.

В ходе встречи Певкур подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны.

В этом году Эстония председательствует в оборонном сотрудничестве стран Балтии.

По словам министра обороны, страны Балтии в последние годы активно сотрудничают в области подготовки офицеров в Балтийском оборонном колледже, воздушной полиции НАТО, военно-морских сил, совместных учений, осуществляется синхронизация планирования потенциала, координация совместных закупок, проводятся совместные учения, тренировки, семинары.

Певкур был назначен после того, как 14 июля парламент Эстонии предоставил Кае Каллас полномочия сформировать нового коалиционное правительство. Это правительство было приведено к присяге в понедельник в эстонском парламенте.

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