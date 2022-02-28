Анушаускас призывает министров обороны ЕС как можно скорее предоставить помощь Украине

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Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас призывает коллег по Евросоюзу как можно скорее предоставить помощь Украине, на территорию которой вторглись российские войска.

«Мы обязаны прямо сейчас, сегодня предоставить Украине все, что возможно и даже невозможно. Потом будет уже слишком поздно», — приведены в пресс-релизе Минобороны слова Анушаускаса.

В понедельник он принял участие в постоянной встрече министров обороны ЕС.

«Я почти каждый день общаюсь с министром обороны Украины, он постоянно просит международной помощи, а мы все знаем, в чем Украина нуждается сейчас больше всего. Литва уже шлет в Украину все, что может», — сказал министр.

Анушаускас приветствовал решение выделить Украине средства в рамках Европейского инструмента мира и поблагодарил польского министра обороны Мариуша Блащака за роль логистического центра, который играет Польша при передаче помощи Украине.

«Украина будет бороться и выживет. ЕС вместе с НАТО следует начать планировать, как восстановить Вооруженные силы Украины. Сейчас Украина платит кровью за наши свободу и ценности», — сказал министр.

В конце прошлой недели ЕС принял решение выделить 500 млн евро Украине, которая воюет с Россией. Большая часть суммы (450 млн евро) предназначена для покупки вооружений.

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