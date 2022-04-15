Анушаускас: стремимся к тому, чтобы батальоны передового базирования НАТО стали бригадами

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Литва и другие страны восточного фланга НАТО стремятся к тому, чтобы батальоны Сил передового базирования Альянса стали бригадами, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Литва вместе с другими странами на восточной окраине НАТО стремится к тому, чтобы усилить боевые группы Батальонов Сил передового базирования фронта НАТО до фронтовых бригад», — отметил министр после встречи с парламентским госсекретарем министерства обороны Германии Томасом Хитшлером.

По сообщению Министерства обороны, в ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и изменившееся восприятие угроз в контексте войны в Украине. Литовский министр поблагодарил Германию за лидерство в боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Рукле и за двусторонние отношения.

Анушаускас подчеркнул важность этих отношений для безопасности и обороны Литвы и подчеркнул, что реализация концепции фронтовой обороны НАТО является приоритетом для Литвы.

«В вопросе утверждения концепции сил передового базирования (СПБ) НАТО боевая группа под командованием Германии в Рукле является отличной основой для дальнейшего усиления. Учитывая прекрасное сотрудничество между Германией и Литвой, мы были бы признательны, если бы Германия возглавила в Литве и бригаду СПБ НАТО. Мы готовы инвестировать столько, сколько потребуется, и сделать все возможное, чтобы принять дополнительные силы союзников», — сказал он.

В отчете Министерства обороны отмечается, что с 2017 года Германия не только командовала подразделением, но и направила наибольшее количество военнослужащих в боевую группу батальона СПБ НАТО, дислоцированную в Литве. Около 1600 военных союзников в настоящее время служат в Рукле, из которых около 1000 были выделила именно Германия.

В ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью Германия направила в Литву не только дополнительных военных, но и дополнительную военную технику, в том числе ЗРК малой дальности Ozelot.

Согласно сообщению, решения НАТО по адаптации и реализации передовой обороны будут приняты на саммите НАТО в Мадриде.

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