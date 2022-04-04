Анушаускас: властям РФ возможно придется ответить за убийства в Украине в Гааге

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Поскольку под Киевом обнаружены тела десятков убитых мирных жителей, политическим властям России, возможно, придется отвечать за действия российских военных в Гаагском трибунале, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«С гуманитарной точки зрения, я думаю, что реакция со стороны международных организаций, таких, как ООН, Красного Креста, и вообще всех международных организаций, которые следят за гуманитарной ситуацией в Украине, будет более активной», — сказал министр журналистам в понедельник, – И, честно говоря, со стороны Гаагского трибунала, расследование прокурорами уже ведется, не дожидаясь официальных обращений от украинских властей, хотя и они уже есть».

По словам министра, заранее сложно оценить, какие обвинения могут быть предъявлены, но, по его оценке, это может быть похоже на случай с Сербией.

«То, как это будет выглядеть в будущем, вероятно, будет похоже на сербскую версию, то есть, когда политические лидеры несут ответственность за массовые убийства, совершенные сербскими солдатами», — сказал министр.

Гнев международного сообщества вызвало массовое захоронение сотен жестоко убитых мирных жителей, обнаруженных в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева. Президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил Москву в убийстве мирных жителей.

Россия отметает эти обвинения и утверждает, что Киев сфальсифицировал видео с телами Буче.

Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, начал функционировать в 2002 году. Этот орган стремится преследовать лиц за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и, в некоторых случаях, за преступления агрессии.

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