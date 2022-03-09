Анушаускас: задержаны лица, фотографировавшие стратегические объекты

В Литве есть лица, которые были задержаны за фотографирование стратегических объектов, в том числе и военных, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Об этом он заявил, рассказывая об активизации действий российских и белорусских разведчиков.
«Известно, что фиксируются люди, которые, например, фотографируют военные и стратегические объекты, это могут быть инфраструктурные, важные объекты», — заявил в среду журналистам в правительстве Анушаускас.
«За этим следят, есть задержанные среди делавших это лиц», — добавил он.
Он не уточнил, сколько таких лиц в настоящее время содержится под стражей.
По словам Анушаускаса, активизация разведок этих стран связана с агрессией России в Украине, с передвижением войск.
«Конечно, активизация отмечается, поскольку когда Беларусь и Россия вывели большую свою часть сил и кинули все в Украину, то, несомненно, они еще больше активизировали свою разведку, чтобы посмотреть, какова ситуация у нас», – пояснил министр.
«Я хочу просто подчеркнуть, что такие действия, когда вооруженные силы значительно ослабли на границе с Литвой, показывают, что страны НАТО никогда не представляли и не представляют для них никакой угрозы», – сказал он.
Департамент госбезопасности Литвы в среду сообщил, что российская и белорусская разведки нацелилась на активистов оппозиции этих стран в Литве – за ними ведется слежка, прослушивание, организуются провокации.
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