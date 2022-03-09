Анушаускас: задержаны лица, фотографировавшие стратегические объекты

«За этим следят, есть задержанные среди делавших это лиц», — добавил он.

Он не уточнил, сколько таких лиц в настоящее время содержится под стражей.

По словам Анушаускаса, активизация разведок этих стран связана с агрессией России в Украине, с передвижением войск.

«Конечно, активизация отмечается, поскольку когда Беларусь и Россия вывели большую свою часть сил и кинули все в Украину, то, несомненно, они еще больше активизировали свою разведку, чтобы посмотреть, какова ситуация у нас», – пояснил министр.

«Я хочу просто подчеркнуть, что такие действия, когда вооруженные силы значительно ослабли на границе с Литвой, показывают, что страны НАТО никогда не представляли и не представляют для них никакой угрозы», – сказал он.

Департамент госбезопасности Литвы в среду сообщил, что российская и белорусская разведки нацелилась на активистов оппозиции этих стран в Литве – за ними ведется слежка, прослушивание, организуются провокации.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy