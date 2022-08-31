Анушаускас заявил, что скончавшийся во вторник Горбачев был преступником

Горбачев скончался на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни.

Горбачев был Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.

На Западе его, вероятно, вспоминают как человека, который способствовал потеплению отношений между СССР и США, его заслугой считаются и начатые демократические реформы.

Однако он не предпринял более решительной модернизации застойной государственной экономики и сохранял строгий контроль над политическим строем, и в Литве его будут помнить как подавлявшего силой стремление страны к независимости.

«Помню, когда в 1982-1985 гг. генсеков одного за другим отключали от кислорода, Михаил Горбачев вызывал эйфорию на Западе. Не сразу, но вызвал. Но он был лидером криминальной партии, а ее природу не изменишь даже Гласностью. Хотя и способствовал расколу партийного монолита. А литовцы и другие воспользовались ситуацией для восстановления независимости», — на писал Анушаускас.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти.

В этом году четверо родственников погибших — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса Юозаса Повилайтиса — обратились в суд с гражданским иском, чтобы доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не останавливал осуществление международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио-и телевещанию погибло 14 человек.

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