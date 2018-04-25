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Апелляционный суд Литвы отменил арест для А.Палецкиса

Фото facebook.com

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в понедельник отменил назначенный бывшему политику Альгирдасу Палецкису назначенный Шяуляйским окружным судом арест на два месяца и применил более мягкую меру пресечения.

Обвиняемому в шпионаже бывшему члену сейма назначен интенсивный надзор, залог в размере 50 тыс. евро, а также изъятие личных документов.

А. Палецкис обязан в течение шести месяцев носить электронный прибор наблюдения и не выходить из дома, за исключением участия в судебных заседаниях, информировал суд.

АСЛ констатировал, что окружной суд должным образом не принял во внимание то, что досудебное расследование уже закончено и уголовное дело с обвинительным актом передано в суд, А. Палецкис находится под арестом уже более года и пяти месяцев, а из-за карантина и его режима в стране процесс может ещё затянуться.

Отец обвиняемого Юстас Палецкис сказал BNS, что его сын находится в Шяуляйском следственном изоляторе, его должны отпустить из-под ареста уже  в понедельник, но точное время неизвестно.

А. Палецкис находится под арестом с октября 2018 года.

А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. 

А. Палецкис не признаёт обвинений.

АСЛ в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд. 

В период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. 

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. 

Обвиняемыми, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. 

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