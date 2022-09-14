Апелляционный суд откроет дело о политкоррупции MG grupe

Две жалобы подали адвокаты бывшего вице-президента концерна Раймонда Курлянскиса — Симонас Слапшинскас и Гедрюс Данелюс, обжаловал приговор и адвокат бывшего лидера либералов Элигиюса Масюлиса Руслан Бойко.

Адвокаты оправданных оспаривают законность получения разведывательных данных и просят признать их ненадлежащими, а Данелюс просит Апелляционный суд обратиться в Конституционный суд за разъяснениями относительно того, соответствует ли Конституции Закон о разведке, согласно которому была собрана часть данных по делу.

19 апреля Вильнюсский окружной суд оправдал всех фигурантов дела о политической коррупции MG Grupe.

Курлянскиса обвиняли в подкупе нескольких политиков и торговле влиянием с целью принятия выгодных для концерна решений.

Во взяточничестве в этом деле обвинялись бывший лидер Либерального движения Масюлис, бывший член этой партии Шарунас Густайнис и депутат, член фракции Партии труда Витаутас Гапшис.

Экс-либерала Гинтараса Степонавичюса обвиняли в злоупотреблениях без доказательств взяточничества.

Суд также оправдал подсудимых юридических лиц MG Grupe, Либеральное движение и Партию труда.

Они оправданы как не совершившие деяний, имеющих состав уголовного преступления.

По мнению судей Вильнюсского окружного суда, собранных доказательств недостаточно, чтобы доказать, что Масюлис брал деньги за действия в интересах MG Grupe.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что деньги, переданные Курлянскисом Масюлису 10 мая 2016 года, являются кредитом, а бутылка спиртного – подарком, а не взяткой.

Прокурор Лауцюс не согласен с таким выводом суда первой инстанции. По его словам, деньги составляют 106 тысяч. 200 евро — бывшая взятка, а часть просьб бизнесмена выполнена.

По мнению прокурора, кредитная записка, написанная Масюлисом и переданная правоохранительным органам через четыре месяца после инцидента, не имеет юридического значения и является средством маскировки полученной взятки.

Курлянскис передал деньги Масюлису в своей машине, деньги находились в коробке, а в сумке находилась бутылка спиртного. По заключению прокуратуры, это типичная передача взятки, а не законного займа.

По мнению прокурора, суд допустил ошибку в применении закона и при оценке вины остальных подсудимых.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено