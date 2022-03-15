Апелляционный суд возвращается к рассмотрению дела Палецкиса

Пока Палецкис находится на свободе, под интенсивным надзором и залогом в размере 50 тыс. евро. Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности.

Паляцкис отрицает вину, утверждает, что это было журналистское расследование, что он не знал о принадлежности граждан России к спецслужбам. Шяуляйский окружной суд оценил эту версию Паляцкиса как стремление избежать уголовной ответственности, его показания противоречат другим надежным данным.

Суд полагает, что собранные в деле материалы отрицательно характеризуют личность Палецкиса, показывают его антиобщественные убеждения и стремление действовать против Литвы в пользу России.

Согласно материалам дела, Бертаускас и Паляцкис должны были собрать информацию о литовских судьях, прокурорах и специалистах, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Ранее Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года в Литве. Тогда он заявил, что в тот день «свои стреляли в своих». При вынесении приговора Шяуляйский окружной суд учел и это обстоятельство.

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