Апелляционный суд возвращается к рассмотрению дела Палецкиса

Во вторник, после четырехмесячного перерыва, в Апелляционном суде Литвы продолжится рассмотрение дела Альгирдаса Палецкиса, осужденного за шпионаж в пользу России.
Судебная коллегия ранее запросила у Департамента госбезопасности (ДГБ) дополнительные документы, они должны быть оглашены на судебном заседании. Если у сторон не будет дополнительных просьб, то перейдут к заключительным речам.
В конце июля прошлого года Шяуляйский окружной суд признал Палецкиса виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Если приговор останется в силе, Палецкис будет приговорен примерно к четырем с половиной полутора годам, так как в срок заключения будут засчитаны проведенные им под стражей 18 месяцев.
Пока Палецкис находится на свободе, под интенсивным надзором и залогом в размере 50 тыс. евро. Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности.
Паляцкис отрицает вину, утверждает, что это было журналистское расследование, что он не знал о принадлежности граждан России к спецслужбам. Шяуляйский окружной суд оценил эту версию Паляцкиса как стремление избежать уголовной ответственности, его показания противоречат другим надежным данным.
Суд полагает, что собранные в деле материалы отрицательно характеризуют личность Палецкиса, показывают его антиобщественные убеждения и стремление действовать против Литвы в пользу России.
Согласно материалам дела, Бертаускас и Паляцкис должны были собрать информацию о литовских судьях, прокурорах и специалистах, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Ранее Палецкис был осужден за отрицание советской агрессии во время событий 13 января 1991 года в Литве. Тогда он заявил, что в тот день «свои стреляли в своих». При вынесении приговора Шяуляйский окружной суд учел и это обстоятельство.
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