В конце июля в микрорайоне Пилайте в Вильнюсе был найден очень истощенный и больной кот. Он тяжело передвигался, был худой и слабый.

Небезразличные жители Пилайте обратились к нам за помощью, и тогда кот отправился на лечение в нашу ветеринарную клинику. Там его удалось поставить на ноги.

Оказалось, что это взрослый, но не старый кот, у которого есть два заболевания – гипертиреоидизм (эндокринное расстройство) и почечная недостаточность, поэтому ему нужно регулярно давать лекарства. Несмотря на этот факт, мы очень надеемся, что наш Апельсин найдет новых хозяев.