Apple и Google будут отслеживать контакты зараженных

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Технология, известная как отслеживание контактов, предназначена для сдерживания распространения нового коронавируса.

Программа сообщает пользователям, что они контактируют с зараженным человеком, чтобы предпринять соответствующие меры безопасности. В пятницу, 10 апреля, в Силиконовой долине заявили, что начинают встраивать технологию в свои операционные системы iOS и Android в два этапа.

В середине мая компании добавят возможность для iPhone и телефонов Android по беспроводной связи обмениваться анонимной информацией через приложения, работающие с органами здравоохранения. Если пользователь дал положительный результат на Covid-19 и добавил эти данные в свое приложение для общественного здравоохранения, пользователи, с которыми он столкнется в течение предыдущих нескольких дней, будут уведомлены о его болезни.

Этот период может составлять 14 дней, но медицинские учреждения могут установить свой временной диапазон. Два тех-гиганта вступили в редкое партнерство.

Разработка второго этапа займет больше времени. В ближайшие месяцы обе компании будут добавлять эту технологию непосредственно в свои операционные системы, поэтому загружать специальное приложение будет не нужно. Но пользователи должны будут принять условия и подтвердить свое участие в программе.

Отслеживание контактов является ключевой частью борьбы с пандемией, потому что может помочь властям сдерживать потенциальное возрождение вируса, когда люди выйдут из карантина и начнут общаться друг с другом более интенсивно. Но нужно понимать, что эта технология передает конфиденциальную медицинскую информацию от миллиардов людей через мобильные устройства, которые постоянно транслируют свою геолокацию. Некоторые политики и организации предупреждают, что личная жизнь граждан перестанет быть защищенной.

Apple и Google подчеркнули, что их система сохраняет конфиденциальность пользователей. Требуется согласие на обработку и хранение этой информации, а данные о местоположении, якобы, не собираются. Технология также не будет уведомлять пользователей, с кем именно они вступили в контакт или где это произошло.

Компании заявили, что не могут видеть эти данные, и отметили, что вся система может быть закрыта при необходимости. По словам Американского союза гражданских свобод (ACLU), помимо проблем конфиденциальности и доверия, до сих пор не все американцы имеют доступ к мобильным телефонам и другим беспроводным устройствам.

«Мы должны смотреть на вещи реально и понимать, что такие методы отслеживания контактов, вероятно, будут недоступны для многих уязвимых членов общества, которые не имеют доступа к технологиям и при этом также подвержены пандемии», – заявила Дженнифер Грэник, консультант ACLU по надзору и кибербезопасности. Для Apple и Google, давних конкурентов, такое тесное партнерство – исключение.

Технологические гиганты конкурировали в операционных системах для смартфонов, магазинах приложений, медиасервисах и технологиях распознавания голоса в течение многих лет, в то же время оспаривая конфиденциальность платформ друг друга. Однако обе компании вынуждены сейчас использовать свои огромные ресурсы для борьбы с пандемией. «Все мы считаем, что никогда еще не было более важного момента для общей работы над решением одной из самых насущных проблем в мире», – говорится в совместном заявлении компаний. Их система использует Bluetooth, стандартный способ для большинства мобильных устройств для общения друг с другом.

Как это будет работать?

Два человека встречаются, чтобы поболтать несколько минут, и в фоновом режиме через Bluetooth их смартфоны обмениваются анонимными идентификаторами, чтобы зарегистрировать, что они общались. Цифровые ключи меняются примерно каждые 15 минут и остаются на устройствах этих людей для сохранения конфиденциальности. Несколько дней спустя у одного из этих людей диагностируют Covid-19. Человек вводит результаты в приложение медицинского агентства на своем телефоне. Затем система запрашивает согласие этого пользователя. Если согласие получено, смартфон этого человека отправляет запись о других мобильных устройствах, которые были в непосредственной близости к нему в течение предыдущих дней.

Эта информация временно хранится на сервере (около 14 дней). Между тем, телефон другого человека периодически проверяет сервер, чтобы определить, были ли у него какие-либо контакты с людьми с положительным тестом на Covid-19. Технология отслеживания контактов не первый шаг тех-гигантов в борьбе против Covid-19. Недавно Google запустил информационный веб-сайт, а Apple выпустила собственные инструменты скрининга для пользователей iPhone.