default image
Составлен рейтинг самых безопасных стран при пандемии

Подробнее...
default image
Суд оправдал Р.Паксаса, Г.Вайнаускаса, А.Ю.Забулиса

Подробнее...
default image
Apple и Google будут отслеживать контакты зараженных

Подробнее...
default image
С четверга на неделю из-за коронавируса будет закрыта Неменчине

Подробнее...
default image
В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1091, Латвия – 666, Эстония – 1400

Подробнее...
default image
ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией

Подробнее...
default image
Правительство намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов

Подробнее...
default image
Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

Подробнее...
default image
В связи с карантином – выплаты за простой более 114 деятелям искусства

Подробнее...
default image
Интерпол раскрыл мошенническую схему на более чем €2 млн с продажей медицинских масок

Подробнее...
default image
Кабмин решит, разрешить ли въезд в Литву более чем сотне зарубежных специалистов

Подробнее...
default image
В Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19

Подробнее...
default image
Жителям Чехии разрешили в исключительных случаях выезжать за границу

Подробнее...
default image
В Литве установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число случаев – 1091

Подробнее...
default image
Правительство Литвы обсудит, разрешить ли открыться части магазинов, ремонтных мастерских

Подробнее...
default image
В Латвии продлены ограничения на воздушное сообщение

Подробнее...
default image
В Страсбургском суде – меньше компенсации, взысканных с Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию и бороться с пандемией коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве думают разрешить работу части магазинов, мелким предприятиям услуг

Подробнее...
default image
Беларусь ратифицировала соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз

Подробнее...
default image
Большая волна проверок на коронавирус уже прошла, считает Аурелиюс Вярига

Подробнее...
default image
МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Подробнее...
default image
Г.Науседа: назначение Д.Яунишкиса на 2-й срок - знак высокого доверия

Подробнее...
default image
В США гражданам начали выдавать стимулирующие выплаты

Подробнее...
default image
Аурелиюс Вярига: карантин в Литве, скорее всего, будет продлён

Подробнее...
default image
В Вильнюсе умер 26-й пациент с коронавирусом

Подробнее...
default image
Полиция: в акции контроля приняли участие почти 4 тыс. работников

Подробнее...
default image
В России число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

Подробнее...
default image
Польша смягчает карантин для "разморозки экономики"

Подробнее...
default image
В искусственной вентиляции лёгких нуждаются девять пациентов с коронавирусом

Подробнее...
default image
С.Крепшта: распространение вируса под контролем, можно осторожно смягчать ограничения

Подробнее...
default image
В Каунасе умер 25-ый заразившийся коронавирусом - жительница Мариямполе

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В Польше в связи с эпидемией коронавируса отсрочены выпускные экзамены

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: мы должны ускорить реализацию экономического плана

Подробнее...
default image
В Норвегии армия впервые с 1905 года патрулирует границу со Швецией

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1070, Латвия – 657, Эстония – 1373

Подробнее...
default image
ВОЗ: пандемия будет продолжаться, пока не разработают вакцину против COVID-19

Подробнее...
default image
В минувшие выходные в Литву прибыли почти 100 тонн средств защиты для медиков

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Технологии

Apple и Google будут отслеживать контакты зараженных

Фото pixabay.com

Технология, известная как отслеживание контактов, предназначена для сдерживания распространения нового коронавируса.

Программа сообщает пользователям, что они контактируют с зараженным человеком, чтобы предпринять соответствующие меры безопасности. В пятницу, 10 апреля, в Силиконовой долине заявили, что начинают встраивать технологию в свои операционные системы iOS и Android в два этапа.

В середине мая компании добавят возможность для iPhone и телефонов Android по беспроводной связи обмениваться анонимной информацией через приложения, работающие с органами здравоохранения. Если пользователь дал положительный результат на Covid-19 и добавил эти данные в свое приложение для общественного здравоохранения, пользователи, с которыми он столкнется в течение предыдущих нескольких дней, будут уведомлены о его болезни.

Этот период может составлять 14 дней, но медицинские учреждения могут установить свой временной диапазон. Два тех-гиганта вступили в редкое партнерство.

Разработка второго этапа займет больше времени. В ближайшие месяцы обе компании будут добавлять эту технологию непосредственно в свои операционные системы, поэтому загружать специальное приложение будет не нужно. Но пользователи должны будут принять условия и подтвердить свое участие в программе.

Отслеживание контактов является ключевой частью борьбы с пандемией, потому что может помочь властям сдерживать потенциальное возрождение вируса, когда люди выйдут из карантина и начнут общаться друг с другом более интенсивно. Но нужно понимать, что эта технология передает конфиденциальную медицинскую информацию от миллиардов людей через мобильные устройства, которые постоянно транслируют свою геолокацию. Некоторые политики и организации предупреждают, что личная жизнь граждан перестанет быть защищенной.

Apple и Google подчеркнули, что их система сохраняет конфиденциальность пользователей. Требуется согласие на обработку и хранение этой информации, а данные о местоположении, якобы, не собираются. Технология также не будет уведомлять пользователей, с кем именно они вступили в контакт или где это произошло.

Компании заявили, что не могут видеть эти данные, и отметили, что вся система может быть закрыта при необходимости. По словам Американского союза гражданских свобод (ACLU), помимо проблем конфиденциальности и доверия, до сих пор не все американцы имеют доступ к мобильным телефонам и другим беспроводным устройствам.

«Мы должны смотреть на вещи реально и понимать, что такие методы отслеживания контактов, вероятно, будут недоступны для многих уязвимых членов общества, которые не имеют доступа к технологиям и при этом также подвержены пандемии», – заявила Дженнифер Грэник, консультант ACLU по надзору и кибербезопасности. Для Apple и Google, давних конкурентов, такое тесное партнерство – исключение.

Технологические гиганты конкурировали в операционных системах для смартфонов, магазинах приложений, медиасервисах и технологиях распознавания голоса в течение многих лет, в то же время оспаривая конфиденциальность платформ друг друга. Однако обе компании вынуждены сейчас использовать свои огромные ресурсы для борьбы с пандемией. «Все мы считаем, что никогда еще не было более важного момента для общей работы над решением одной из самых насущных проблем в мире», – говорится в совместном заявлении компаний. Их система использует Bluetooth, стандартный способ для большинства мобильных устройств для общения друг с другом.

Как это будет работать? 
Два человека встречаются, чтобы поболтать несколько минут, и в фоновом режиме через Bluetooth их смартфоны обмениваются анонимными идентификаторами, чтобы зарегистрировать, что они общались. Цифровые ключи меняются примерно каждые 15 минут и остаются на устройствах этих людей для сохранения конфиденциальности. Несколько дней спустя у одного из этих людей диагностируют Covid-19. Человек вводит результаты в приложение медицинского агентства на своем телефоне. Затем система запрашивает согласие этого пользователя. Если согласие получено, смартфон этого человека отправляет запись о других мобильных устройствах, которые были в непосредственной близости к нему в течение предыдущих дней.

Эта информация временно хранится на сервере (около 14 дней). Между тем, телефон другого человека периодически проверяет сервер, чтобы определить, были ли у него какие-либо контакты с людьми с положительным тестом на Covid-19. Технология отслеживания контактов не первый шаг тех-гигантов в борьбе против Covid-19. Недавно Google запустил информационный веб-сайт, а Apple выпустила собственные инструменты скрининга для пользователей iPhone.

russianireland.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.