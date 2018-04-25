Apple потратит $100 млн на искоренение расового неравенства в компании

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Глава Apple Тим Кук сообщил, что компания намерена вложить сто миллионов долларов в проект по искоренению расового неравноправия в своём штате. Об этом он написал на странице в “Твиттере”.

— Неоконченная работа, направленная на достижение расового равенства и справедливости, требует от нас дать отчёт. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берёт на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен, — написал Кук в своём твиттере.

Он также добавил, что испытывает гордость от этих дальнейших планов.

Apple планирует увеличить число представителей этнических меньшинств в штате корпорации. Их доля сейчас насчитывает 24% от общей численности сотрудников на территории США и 31% от числа тех, кто только что устроился на работу.

Кроме того, компания намерена укрепить связи с фирмами-поставщиками, владельцы которых темнокожие.