Арабские страны подписали соглашение об отмене блокады Катара

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Катар и Саудовская Аравия решили открыть сухопутные и морские границы, а также — воздушное пространство, сообщает Аль-Джазира со ссылкой на МИД Кувейта.

На саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит во вторник, 5 января, в саудовском городе Эль-Уля, подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара, сообщает Al Arabiya.

В саммите принимают участие представители Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, а также Катара — впервые с 2017 года.

Также издание сообщает, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые за три года посетит саммит, который пройдет во вторник.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.