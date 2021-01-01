Аренда зданий бывшей Лукишкской тюрьмы

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В начале следующего года государственное предприятие Turto bankas проведет общественную консультацию для участников рынка, в ходе которой будут обсуждаться цели аренды комплекса зданий Лукишкской тюрьмы на переходный период и условия тендера, сообщают литовские СМИ.

Планируется обсудить условия тендера, требования к арендаторам, возможные виды деятельности в комплексе. Конкурс проводится для того, чтобы как можно скорее открыть Лукишкский комплекс для общественности. В нем можно будет заниматься различной образовательной, культурной, художественной, научной и иной деятельностью. Комплекс сдается до тех пор, пока он не будет подготовлен к долгосрочному использованию. Предполагаемый срок аренды – один год с возможностью продления еще на год.

По данным Имущественного банка, в Лукишкском комплексе хотели бы заниматься образовательными проектами десятки неправительственных организаций, а также бюджетная организация Киртимайский культурный центр, созданная Вильнюсским самоуправлением. С предложением об устройстве на этой территории музея обратились Министерство юстиции и Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Информация «ЛК», vilnius.lt