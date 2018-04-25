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TOP,Деньги,Общество

Аренда жилья: порядок ужесточается

Минфин Литвы подготовил и зарегистрировал поправки к законам, в которых предлагает избавиться от «тени» в сфере аренды жилья. Предлагают регистрировать договоры об аренде, за нарушение порядка ждут предупреждения и штрафы до 1600 евро.

«Неуплата налогов с аренды жилья контролирующие ведомства считают одним из самых латентных нарушений. Часть арендодателей не регистрирует доходы и не платит налоги. Несмотря на то что этой сфере немало внимания уделяют администраторы услуг, стоит отметить, что обычные средства администрирования в данном случае не дают результата», – пишет Минфин. 

Предлагается ввести обязательную регистрацию договоров об аренде в регистре недвижимости. Это должны делать как физические, так и юридические лица. «На данный момент такая регистрация существует на добровольных началах. Сама регистрация занимает не больше 5 рабочих дней. Пока в законе нет ни требования регистрировать договоры, ни ответственности за невыполнение этого обязательства», – сказано в сообщении. Предлагается штрафовать за невыполнение нового требования. Самая мягкая мера за нарушение – предупреждение. Нарушителей ждут и штрафы. Арендодателей – физические лица — ждут штрафы от 200 до 400 евро. 

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 мая 2021 года. Поправки к закону должен одобрить парламент.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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