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Аргентине грозит дефолт

Фото pixabay.com

Аргентина реструктуризировала свой долг, поэтому S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт. Тем не менее, агентство заявило, что уже 30 августа долгосрочный рейтинг Аргентины будет повышен до CCC-, а краткосрочный — до С. Об этом сообщается на сайте агентства в пятницу, 30 августа.

Аргентина увеличила срок находящихся в обращении облигаций в национальной и иностранной валютах. Столетние облигации упали до 40 процентов от номинала, а с погашением в 2021 году — ниже 50 процентов с доходностью почти 60 процентов.

Также страна попросит у МВФ новый график погашения долга. Заем в размере 57 миллиардов долларов, крупнейший в истории МВФ, был одобрен год назад. Аргентина уже получила по нему более 44 миллиардов.

В агентстве отметили, что продление срока краткосрочных долговых обязательств без компенсации считается дефолтом. Но так как новые условия погашения вступили в действие сразу же, дефолт формально ликвидирован.

Президент Аргентины Маурисио Макри призвал инвесторов к терпению и попросил оппозицию о переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки.

В настоящее время у Аргентины уровень задолженности превышает 95 процентов ВВП, поэтому рынки не слишком доверяют правительству страны.Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.  После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

 В связи с ситуацией министр финансов Аргентины уволился из-за обвала песо.

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