Арктике предрекают свободу ото льда к 2035 году

Фото pixabay.com

Климатологи выяснили, что уже к 2035 году практически вся полярная ледовая шапка может полностью исчезнуть. Такой вывод опубликован в научном журнале Nature Climate Change, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления. Изучив то, что случилось с ней во времена последнего теплого периода в истории Земли, мы стали лучше понимать, что произойдет в ближайшем будущем. Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — рассказала один из авторов работы, палеоклиматолог из Британской антарктической службы (Великобритания) Луиза Сайм.

Проанализировав, как менялся облик Арктики примерно 125 тыс. лет назад, во времена так называемого Микулинского межледниковья, Сайм и ее коллеги пришли к выводу, что большие территории Арктики освободятся ото льда быстрее, чем ожидают ученые.

Британские климатологи применили детальную модель климата Заполярья. Она учитывала то, как различные сезонные и погодные процессы влияли на количество тепла, которое поглощали ледники, вода и почва Арктики.

Ученые, в частности, обнаружили, что ранее создатели подобных моделей не учитывали, как на этот параметр влияли озера из талой воды, постоянно возникавшие на поверхности ледовой шапки Антарктики в летние и весенние месяцы. После того как ученые учли этот недостаток, точность просчета температур в Арктике и всех важнейших черт климата Микулинского межледниковья резко увеличилась.

Эти же расчеты показали, что в межледниковую эпоху к августу-сентябрю исчезал почти весь ледовый покров Арктики. Причиной этого явления были надледные озера из талой воды. Из-за них резко снижалась отражающая способность льда, из-за чего он быстро прогревался, появлялось еще больше озер, и ледовая шапка Арктики резко таяла.

Подобные процессы, как показывают расчеты исследователей, могут начаться на Земле уже в 2035 году, когда температуры в Арктике приблизятся к тем показателям, которые были характерны для начала Микулинского межледниковья. Таким образом, полярная ледовая шапка может исчезнуть почти на полвека раньше, чем говорили данные прошлых климатических моделей.

Как надеются Сайм и ее коллеги, их новые прогнозы привлекут внимание дипломатов и чиновников и заставят их активнее работать над реализацией новых мер по снижению объемов выбросов парниковых газов. Это замедлит потепление Арктики и даст человечеству время, чтобы подготовиться к радикальным переменам климата после исчезновения полярной ледовой шапки, заключают исследователи.