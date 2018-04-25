default image
Главы парламентских комитетов стран Балтии, Польши призвали прекратить насилие в Беларуси

Подробнее...
default image
Испанию наводнили фальшивые банкноты

Подробнее...
default image
В Беларуси ввели запрет на пиротехнику

Подробнее...
default image
Кабмин обсудит, продлевать ли пограничный контроль до середины сентября

Подробнее...
default image
BNS спрашивает лидеров партий: как Литва должна реагировать на события в Беларуси?

Подробнее...
default image
Экономика Британии упала максимально за 25 лет

Подробнее...
default image
За сутки зафиксировано 26 новых случаев коронавируса, общее число – 2309

Подробнее...
default image
ООН: пандемия коронавируса негативно сказалась на перспективах учебы молодежи

Подробнее...
default image
Г. Науседа: ЕС может направить представителя для переговоров с властями Беларуси

Подробнее...
default image
В Греции планируют вернуть ограничения из-за роста случаев COVID-19

Подробнее...
default image
МИД Литвы призывает главу дипломатии ЕС добиваться единой реакции на события в Беларуси

Подробнее...
default image
Арктике предрекают свободу ото льда к 2035 году

Подробнее...
default image
Правительство обсудит предложения не запрещать въезд иностранным студентам, инвесторам

Подробнее...
default image
В США появится аналог Евровидения

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси

Подробнее...
default image
Г. Науседа побеседовал по телефону со С. Тихановской – советник

Подробнее...
default image
В ЕС готовят ответ на ситуацию в Беларуси

Подробнее...
default image
Литва готова предоставить убежище подвергающимся преследованиям белорусам – Р. Тамашунене

Подробнее...
default image
На границе с Польшей будут активнее проверять приезжающих – Р.Тамашунене

Подробнее...
default image
Покинувшая Беларусь С. Тихановская находится в Литве с детьми

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с Ш. Мишелем возможность созыва саммита ЕС по Беларуси

Подробнее...
default image
Литва выделит 50 тыс. евро пострадавшим от взрыва в Бейруте

Подробнее...
default image
Зеленский легализовал игорный бизнес

Подробнее...
default image
В трёх графствах Ирландии ввели карантин из-за вспышки коронавируса

Подробнее...
default image
В Клайпедском морском порту после разлива топлива идет оценка ущерба

Подробнее...
default image
Л.Йонавичюс: С. Тихановская уехала, опасаясь за безопасность, Вильнюс – логичный выбор

Подробнее...
default image
Путин поручил вакцинировать от гриппа до 60 процентов населения

Подробнее...
default image
США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября

Подробнее...
default image
Г. Науседа: пришло время со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси

Подробнее...
default image
Литва, Польша и Украина совместным заявлением призывают власти Беларуси не применять силу

Подробнее...
default image
Пандемия станет главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН

Подробнее...
default image
В знак поддержки белоруссов Вильнюс подсветил четыре моста цветами национального флага

Подробнее...
default image
В мире сменился лидер по темпам заболеваемости COVID

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис призывает власти Беларуси не применять силу против своих граждан

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее количество – 2283

Подробнее...
default image
У берегов Маврикия произошел разлив нефти. Острову грозит экологическая катастрофа

Подробнее...
default image
Кандидат от оппозиции на выборах в Беларуси С.Тихановская прибыла в Литву

Подробнее...
default image
Г. Науседа поддерживает инициативу Польши провести саммит ЕС по Беларуси

Подробнее...
default image
Вулкан Синабунг выбросил гигантское облако пепла

Подробнее...
default image
Белорусские избиратели в Вильнюсе поддержали оппозиционера С. Тихановскую - протокол

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Арктике предрекают свободу ото льда к 2035 году

Фото pixabay.com

Климатологи выяснили, что уже к 2035 году практически вся полярная ледовая шапка может полностью исчезнуть. Такой вывод опубликован в научном журнале Nature Climate Change, сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления. Изучив то, что случилось с ней во времена последнего теплого периода в истории Земли, мы стали лучше понимать, что произойдет в ближайшем будущем. Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — рассказала один из авторов работы, палеоклиматолог из Британской антарктической службы (Великобритания) Луиза Сайм.

Проанализировав, как менялся облик Арктики примерно 125 тыс. лет назад, во времена так называемого Микулинского межледниковья, Сайм и ее коллеги пришли к выводу, что большие территории Арктики освободятся ото льда быстрее, чем ожидают ученые.

Британские климатологи применили детальную модель климата Заполярья. Она учитывала то, как различные сезонные и погодные процессы влияли на количество тепла, которое поглощали ледники, вода и почва Арктики.

Ученые, в частности, обнаружили, что ранее создатели подобных моделей не учитывали, как на этот параметр влияли озера из талой воды, постоянно возникавшие на поверхности ледовой шапки Антарктики в летние и весенние месяцы. После того как ученые учли этот недостаток, точность просчета температур в Арктике и всех важнейших черт климата Микулинского межледниковья резко увеличилась.

Эти же расчеты показали, что в межледниковую эпоху к августу-сентябрю исчезал почти весь ледовый покров Арктики. Причиной этого явления были надледные озера из талой воды. Из-за них резко снижалась отражающая способность льда, из-за чего он быстро прогревался, появлялось еще больше озер, и ледовая шапка Арктики резко таяла.

Подобные процессы, как показывают расчеты исследователей, могут начаться на Земле уже в 2035 году, когда температуры в Арктике приблизятся к тем показателям, которые были характерны для начала Микулинского межледниковья. Таким образом, полярная ледовая шапка может исчезнуть почти на полвека раньше, чем говорили данные прошлых климатических моделей.

Как надеются Сайм и ее коллеги, их новые прогнозы привлекут внимание дипломатов и чиновников и заставят их активнее работать над реализацией новых мер по снижению объемов выбросов парниковых газов. Это замедлит потепление Арктики и даст человечеству время, чтобы подготовиться к радикальным переменам климата после исчезновения полярной ледовой шапки, заключают исследователи.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.