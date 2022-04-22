Армии Литвы и Чехии будут теснее работать в областях военной медицины, кибернетики

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Главнокомандующие вооруженными силами (ВС) Литвы и Чехии в Праге договорились сотрудничать в областях радиоэлектронной борьбы, коммуникации, защиты от оружия массового поражения, военной медицины и других, сообщили ВС Литвы.

Находясь с визитом в Праге командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис встретился с командующим ВС Чехии, генералом Алешем Опатой. В ходе встречи обсуждались двустороннее военное сотрудничество, участие литовских и чешских военнослужащих в международных учениях, вопросы военной подготовки.

«Мы договорились о сотрудничестве в областях радиоэлектронной борьбы, коммуникации, защиты от оружия массового поражения и развития военно-медицинских возможностей. Конечно, мы говорили о войне против Украины, о ситуации с безопасностью в регионе и о поддержке Украины», — сказал для пресс-релиза командующий ВС Литвы.

Рупшис поблагодарил командующего ВС Чехии за предоставление военных контингентов для укрепления безопасности Литвы. В миссиях в Литве участвовало около тысячи военнослужащих этой страны.

По данным министерства, одними из основных тем разговора в Праге стали ситуация вокруг агрессии России против Украины, решения НАТО по обеспечению безопасности региона и всего восточного фланга Альянса, поддержка Украины.

Как и Литва, Чехия оказывает военную поддержку Вооруженным силам Украины, предоставляя различное вооружение, боеприпасы, медицинское оборудование и тяжелую военную технику (танки и боевые машины пехоты). Всего Чехия выделила Украине более 40 млн. евро.

По словам генерал-лейтенанта Рупшиса, Литва и Чехия очень похожи по своим вооруженным силам, поэтому существует огромная перспектива продуктивного военного сотрудничества между двумя странами.

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