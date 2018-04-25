Армии Литвы официально переданы ПЗРК NASAMS

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После продолжавшегося несколько месяцев тестирования армии Литвы официально переданы системы ПВО средней дальности (передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности — ПЗРК) NASAMS, сообщило в пятницу Министерство обороны.

Документ о передаче в пятницу подписали представители Минобороны и производителя ПЗРК — норвежской компании Kongsberg. После его подписания Литва стала полноправным владельцем ПЗРК.

Системы ПВО были доставлены в Литву в июне, в сентябре состоялись первые испытания их элементов на проходивших в Литве международных учениях Tobruq Legacy 2020 («Наследие Тобрука — 2020»).

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, ПВО — один из важнейших факторов, позволяющих обеспечить прибытие союзников в регион в случае необходимости.

«С NASAMS мы приобрели укомплектованную и интегрированную мощность ПВО средней дальности, которого нам до этой поры недоставало. Тем самым мы частично заполнили один из самых больших пробелов в обороне страны — ПВО», — сказал министр для пресс-релиза.