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Армии Литвы передано 15 немецких грузовиков спецназначения

Фото kam.lt

Армии Литвы передано 15 грузовиков специального назначения Arocs от германского производителя Daimler AG, предназначенных для перевозки платформ и контейнеров, сообщило в четверг Министерство обороны. 

Еще 10 грузовиков планируется доставить армии Литвы в конце нынешнего года, таким образом обязательства, взятые на четыре года, будут выполнены раньше. 

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Договор о покупке 25 грузовиков такого типа в январе прошлого года подписали Агентство по оборонным ресурсам и полномочный представитель Daimler AG в Литве — компания Veho Lietuva.

В цену покупки входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.

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Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.

Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы.

«Грузовики спецназначения используются для военных логистических операций, а также для подготовки к военным операциям и выполнения других оборонных функций», — говорится в сообщении Минобороны. 

  • Фото kam.lt
  • Фото kam.lt

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