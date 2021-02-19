Армии Литвы передано 15 немецких грузовиков спецназначения

Договор о покупке 25 грузовиков такого типа в январе прошлого года подписали Агентство по оборонным ресурсам и полномочный представитель Daimler AG в Литве — компания Veho Lietuva.

В цену покупки входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.