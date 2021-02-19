Армии Литвы передано 15 немецких грузовиков спецназначения

Армии Литвы передано 15 грузовиков специального назначения Arocs от германского производителя Daimler AG, предназначенных для перевозки платформ и контейнеров, сообщило в четверг Министерство обороны.
Еще 10 грузовиков планируется доставить армии Литвы в конце нынешнего года, таким образом обязательства, взятые на четыре года, будут выполнены раньше.
Договор о покупке 25 грузовиков такого типа в январе прошлого года подписали Агентство по оборонным ресурсам и полномочный представитель Daimler AG в Литве — компания Veho Lietuva.
В цену покупки входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.
Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.
Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы.
«Грузовики спецназначения используются для военных логистических операций, а также для подготовки к военным операциям и выполнения других оборонных функций», — говорится в сообщении Минобороны.