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TOP,Армия,Деньги,Новости

Армия Литвы заключила предварительный договор о покупке систем связи за 8,7 млн евро

Фото pixabay.com

Агентство по оборонным ресурсам при Министерстве обороны Литвы в ноябре заключило предварительный договор о покупке систем связи на сумму более 8,7 млн евро.

Кроме того, в тот де день армия заключила с американской компанией Harris Global Communications еще один договор – о приобретении радиостанций более чем на 1,6 млн евро.

«Деньги на договор меньшей стоимости были запланированы. Другой договор является предварительным и сроком на три года. Платежи по заказам этого предварительного договора будут производиться из сэкономленных, неиспользованных средств – незапланированные средства появляются в конце года», – говорится в комментарии, присланном BNS представителем Минобороны Астой Гальдикайте.

Получение первой партии радиостанций намечается во втором квартале следующего года.

«Приобретаемые автомобильные радиостанции Harris будут интегрированы в системы связи по управлению вооружениями подразделений Сухопутных сил и в системы связи бронемашин M113», – говорится в сообщении.

Минобороны утверждает, что армия Литвы уже более 20 лет использовала системы связи английской компании Harris RF communications.

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