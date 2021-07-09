Армия начала возводить на границе Литвы с Беларусью проволочное заграждение

В постановлении говорится, что эти деньги будут использованы «для установки дополнительного физического барьера на 550-километровой границе с Беларусью с целью предотвращения потоков нелегальной миграции.

Как сообщили BNS в Министерстве обороны, ограждение из колючей проволоки прокладывается для того, чтобы лучше контролировать значительно выросший поток нелегальных мигрантов, попадающих из Беларуси.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что устанавливаемое заграждение значительно приостановит мигрантов, позволит патрулирующим пограничникам и военным быстрее их замечать.

«Это будет колючая проволока, ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие», – сказал А. Анушаускас.

По его словам, военные активно сотрудничают с МВД и со Службой охраны госграницы, армия предоставляет этим ведомствам «всю запрашиваемую помощь», – от логистики до поддержки военных.

Ранее в пятницу представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов из Беларуси на границе Литвы с этой страной у Друскининкай в пятницу начинают устанавливать проволочное заграждение. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным 512.

В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном – из Ирака.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.