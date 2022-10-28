Армонайте: через 8 лет литовская промышленность наук о жизни может догнать Сингапур

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Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что у Литвы есть все условия, чтобы стать мировым лидером в отрасли наук о жизни, а с точки зрения производимого ею внутреннего валового продукта (ВВП) сравниться с Сингапуром. По ее словам, наша страна, пожалуй, единственная среди государств Европейского Союза, где этот сектор почти десятилетие растет двузначными числами.

«Зная потенциал сектора наук о жизни и ценность его развития, мы поставили перед собой цель к 2030 году стать мировым лидером отрасли наук о жизни и по объему ВВП, генерируемого этим сектором, сравняться с Сингапуром», – сказала Армонайте на проходящем в Вильнюсе крупнейшем в Европе форуме биотехнологий и биоэкономики EFIB’2022.

Как говорится в сообщении Министерства экономики и инноваций, в Литве действует почти 600 компаний в области наук о жизни, в которых работает более 7,5 тысяч человек, кроме того, над этими проектами работает 5 тысяч. ученых, есть восемь специализированных центров наук о жизни, шесть университетов и семь колледжей, предлагающих обучение в этих областях. Кроме того, в этой сфере работает около 60 стартапов.

«В Литве много места для международных компаний, создающих высокую добавленную стоимость. То, что условия для этого сектора в нашей стране привлекательны для игроков мирового уровня, подтверждают такие компании, как Thermo Fisher Scientific, Teva, Hollister и Intersurgical», – сказала Армонайте.

Поставлена цель, чтобы к 2030 году отрасль наук о жизни создавала 5% общего объема ВВП, или в пять раз больше, чем сейчас, и чтобы по этому показателю Литва стала бы одним из мировых лидеров.

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