Армонайте: Европе нужна практически действующая, единая торговая политика

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В том, что конфликт с Китаем является актуальным вопросом общего рынка Евросоюза, позиции Литвы и Германии сходятся, поэтому и решение этого вопроса должно осуществляться с единой позиции, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Об этом она заявила после встречи с парламентским госсекретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Франциской Брантнер.

«Мы разделяем общее мнение о том, что в принципе этот конфликт с Китаем, в котором мы находимся, является актуальным вопросом общеевропейского рынка, и поэтому необходимо сохранять целостность единого европейского рынка в долгосрочной перспективе», — заявила Армонайте журналистам в Сейме.

«Найти выход из этой ситуации можно, только выступая с единой европейской позицией, потому что в сложной ситуации находятся не только литовские компании, но и компании интегрированного европейского рынка, имеющие партнеров в Литве», — добавила она.

По словам министра, во время встречи прозвучала поддержка со стороны Германии в адрес Литвы.

«Мы обсудили важность разработки общей европейской торговой политики. (…) Европе нужна единая торговая политика, работающая на практике», — сказала Армонайте.

По ее словам, Германия по-прежнему рассматривает Литву как безопасную и перспективную страну для инвестиций.

Министр сказала, что получив заверения от своего немецкого коллеги, что «Германия продолжает рассматривать Литву как очень безопасную и перспективную страну для инвестиций».

Она заявила, что обсуждала с Брантнер инвестиции Германии в литовскую возобновляемую энергетику.

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