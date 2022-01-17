Армонайте: имеет место обеспокоенность в связи с планами зарубежных инвесторов

Aušrinė Armonaitė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр экономики и инноваций Литвы признала, что имеет место обеспокоенность по поводу планов действующих в Литве зарубежных инвесторов, связанных с действиями Китая в отношении Литвы. По словам Аушрине Армонайте, есть надежда, что нагнетание ситуации прекратится.

«Более подробной информации о планах предприятий, что они их меняют, нет. Имеет место обеспокоенность, и все, конечно, надеются, что нагнетание ситуации прекратится и она разрешится, на это же надеемся и мы», — сказала Армонайте в понедельник на мероприятии Министерства экономики и инноваций и агентства Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).

«Не придали привлекательности условиям инвестирования события последнего времени (введенные Китаем неофициальные санкции для литовского бизнеса из-за открытия тайваньского представительства в Вильнюсе осенью прошлого года — BNS), но мы надеемся, что это станет стимулом для Литвы принять решения, например, чтобы привлечь таланты, и некоторые другие решения по условиям предпринимательства», — добавила она.

Зарубежные СМИ в декабре сообщали, что Китай оказывает давление на германского производителей компонентов для автомобилей Continental, чтобы он прекратил использовать компоненты, произведенные на его заводе в Литве.

Глава Investuok Lietuvoje Элиюс Чивилис недавно сказал, что 40% опрошенных предприятий Литвы испытывают затруднения в связи с санкциями Китая. Он признал, что зарубежные инвесторы предпочитают стабильные страны, поэтому Литва будет «в чем-то» уступать сопредельным государствам.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.

Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил для литовских предприятий кредитные лимиты и повысил цены, кроме того, он вычеркнул Литву из таможенных систем, поэтому литовские грузы не могут попасть в страну.

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