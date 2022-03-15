Армонайте: литовские обладатели iPhone больше не могут пользоваться приложением YandexGo

Магазин мобильных приложений App Store ликвидировал для пользователей iPhone в Литве доступ к приложению платформы такси YandexGo, сообщила министр экономики и инноваций.
«Благодарю представителей App Store за быструю реакцию, и сегодня у нас уже есть результат — (приложение) YandexGo, сбор данных которым уже несколько лет назад вызывал вопросы, больше недоступно в Литве для пользователей iPhone», — сказала Аушрине Армонайте для пресс-релиза.
Как сообщается, проведенный Центром кибернетической безопасности анализ предназначенного для смартфонов приложения показал, что оно требует доступа к большому объему личных данных пользователей и разрешения пользоваться функциями смартфонов. Собранные смартфоном данные хранятся на серверах организации, головной офис которой находится в России.
Угроза того, что российские службы разведки и безопасность могут получить доступ к личным данным пользователей, возникает и в отношении граждан Литвы, пользующихся российскими социальными сетями и услугами электронной почты.
Yandex Taxi — крупнейшая российская система заказа услуг такси по интернету, которая стала активно распространяться в Литве с июля 2018 года.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено