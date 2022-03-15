Армонайте: литовские обладатели iPhone больше не могут пользоваться приложением YandexGo

Nuotrauka BNS/ GEDMANTAS KROPIS

Магазин мобильных приложений App Store ликвидировал для пользователей iPhone в Литве доступ к приложению платформы такси YandexGo, сообщила министр экономики и инноваций.

«Благодарю представителей App Store за быструю реакцию, и сегодня у нас уже есть результат — (приложение) YandexGo, сбор данных которым уже несколько лет назад вызывал вопросы, больше недоступно в Литве для пользователей iPhone», — сказала Аушрине Армонайте для пресс-релиза.

Как сообщается, проведенный Центром кибернетической безопасности анализ предназначенного для смартфонов приложения показал, что оно требует доступа к большому объему личных данных пользователей и разрешения пользоваться функциями смартфонов. Собранные смартфоном данные хранятся на серверах организации, головной офис которой находится в России.