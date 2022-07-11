Армонайте: возможный ответ России по вопросу транзита не должен сильно повлиять на Литву

По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.

«Что Россия могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России, Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений с Россией», — сказала министр.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского Союза (ЕС) против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и другой продукции российского производства.

С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря — российскую нефть и продукты ее переработки.

Россия объявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы, а также блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.

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