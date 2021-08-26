Археологи в этом году провели раскопки части Большой вильнюсской синагоги

В этом году был полностью открыт Арон-Ха-Кодеш (место хранения свитков Торы) и бима (центральное место проведения религиозных обрядов).

В ходе раскопок рядом с Арон-Ха-Кодешем обнаружены две ступени и декоративная напольная мозаика — такой рисунок был найден и у бимы, открытой в 2019 году.

Исторические данные показывают, что после пожара в XVIII веке еврей Есод выделил средства на реконструкцию и отделку Арон-Ха-Кодеша и бимы.

Археологам удалось обнаружить и основу одной из четырех колонн, которые держали каменную крышу синагоги начала XVII века.

Археологические исследования, которые начались в 2011 году, финансируют Управление древностей Израиля, Силы охраны культурного наследия Литвы, «Фонд доброй воли» и Вильнюсское самоуправление.

Большую синагогу возвели в 1633 году с разрешения короля Владислава IV Вазы. Синагога не должна была быть выше костелов, поэтому 12-ти метровое здание уходило в землю на два метра.

Вокруг синагоги начал формироваться Шулхоф — двор синагоги с религиозными, ритуальными и образовательными зданиями.

В годы Второй мировой войны весь квартал сильно пострадал. Здание Большой синагоги было окончательно снесено в 1955-1957 годах, а на ее месте построен детский садик.