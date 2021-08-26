Археологи в этом году провели раскопки части Большой вильнюсской синагоги

Ведущие раскопки на месте Большой вильнюсской синагоги археологи в этом году открыли ее центральную часть.
«Каждое лето объединенная группа исследователей открывает по частичке Большой синагоги, свидетельствующей о значимости этого здания. В этом году момент особо волнующий — наконец-то мы увидели центральную часть снесенной более 60 лет тому назад синагоги, важнейшие и самые святые ее места», — сказала председатель Общины евреев Литвы (литваков) и глава финансирующего исследования «Фонд доброй воли» Фаина Куклянски.
«На этом мозаичном полу стояло много раввинов и лидеров еврейского народа», — подчеркнула она.
В этом году был полностью открыт Арон-Ха-Кодеш (место хранения свитков Торы) и бима (центральное место проведения религиозных обрядов).
В ходе раскопок рядом с Арон-Ха-Кодешем обнаружены две ступени и декоративная напольная мозаика — такой рисунок был найден и у бимы, открытой в 2019 году.
Исторические данные показывают, что после пожара в XVIII веке еврей Есод выделил средства на реконструкцию и отделку Арон-Ха-Кодеша и бимы.
Археологам удалось обнаружить и основу одной из четырех колонн, которые держали каменную крышу синагоги начала XVII века.
Археологические исследования, которые начались в 2011 году, финансируют Управление древностей Израиля, Силы охраны культурного наследия Литвы, «Фонд доброй воли» и Вильнюсское самоуправление.
Большую синагогу возвели в 1633 году с разрешения короля Владислава IV Вазы. Синагога не должна была быть выше костелов, поэтому 12-ти метровое здание уходило в землю на два метра.
Вокруг синагоги начал формироваться Шулхоф — двор синагоги с религиозными, ритуальными и образовательными зданиями.
В годы Второй мировой войны весь квартал сильно пострадал. Здание Большой синагоги было окончательно снесено в 1955-1957 годах, а на ее месте построен детский садик.