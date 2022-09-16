Ассигнования Минобороны Литвы в 2023 году немного превысят 2,5% ВВП – Анушаускас

По его словам, хотя он и хотел бы, чтобы бюджет был больше, существующего будет достаточно, чтобы продолжать достигать намеченных целей. Министр отметил, что в связи с ростом экономики в бюджете на этот год будет предусмотренные ассигнования в 2,5% сократился до 2,26% ВВП.

«Если будет 2,5 процента эта сумма средств позволит нам продолжить развитие этих проектов, но, конечно, если бы выделенный процент был выше, то можно было бы закупить определенное вооружение», — добавил он.

По словам министра, при рассмотрении бюджета обороны важно учитывать энергетическую и социальную ситуацию в стране.

«Для внутренней стабильности стран, например, энергетический кризис, социальные вопросы не менее важны, чем военные вопросы, военный потенциал», — подчеркнул он.

В июле литовские парламентские партии подписали соглашение, которое обязывает сохранить финансирование обороны на уровне не менее 2,5% ВВП, президент ранее призывал выделить на оборону в 2023 году 3%.

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