Ассоциация перевозчиков подписала хартию

«Этот сектор сталкивается с серьезными социальными, трудовыми и экономическими проблемами не только в Литве, но и во всем мире и страдает от значительной нехватки водителей. Ситуация особенно усугубляется глобальной пандемией коронавируса, новыми требованиями Пакета мобильности для возвращения водителей в страну их регистрации или проживания каждые четыре недели. Для их выполнения перевозчикам необходимо нанять еще больше водителей, которых и так не хватает», – сказал он.

Генсек Linava Зенонас Буйвидас отметил, что, «только работая вместе, мы можем улучшить ситуацию. Присоединение к этому стратегическому документу, инициированному международным сообществом, будет важным шагом вперед. Поэтому мы призываем транспортные компании нашей страны и их объединяющие организации присоединиться к этой инициативе, чтобы улучшить имидж профессии водителя и условий труда».

Главная цель хартии – улучшить обращение с водителями в пунктах погрузки и разгрузки, улучшить условия их работы, повысить эффективность работы и внести вклад в повышение привлекательности профессии.

В хартии говорится, что обращение с водителями в пунктах доставки является одним из ключевых элементов в повышении привлекательности профессии и устранении нехватки водителей.

Подписавшие стороны обязуются придерживаться уважительного и недискриминационного общения между всеми сторонами, участвующими в погрузке, доставке и транспортировке, чтобы обеспечить доверие и беспрепятственное сотрудничество. Также принято обязательство обеспечить водителям безопасный доступ к санитарному оборудованию и помещениям для благополучия водителей в период пандемии и после нее.

В Linava регулярно заявляют о проблемах транспортного сектора, так, с начала пандемии более сотни компаний прекратили свою деятельность, что привело к потере более 1500 рабочих мест.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ