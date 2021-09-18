Ассоциация потребителей Франции подала иск к Vinted за введение клиентов в заблуждение

«7 июня 2021 года UFC-Que Choisir предъявила иск, в котором просит компенсировать убытки, которые предположительно понесены из-за вводящей пользователей в заблуждение практики, которую предприятие проводило в жизнь на своем интернет-сайте и в приложении», – говорится в годовом сообщении.

Ни UFC-Que Choisir, ни Vinted не указывают сумму иска.

По утверждению ассоциации, в иске она говорит о комиссионном сборе, который Vinted берет с покупателей за каждую заключаемую на платформе сделку.

UFC-Que Choisir считает, что этот сбор умело скрыт, так как назван не «комиссионным сбором», а «защитой покупателя», а это, по мнению ассоциации, вводит потребителей в заблуждение.

Как утверждает ассоциация, в заблуждение вводит и то, что Vinted указывает, что этот комиссионный сбор не является обязательным, однако нет никакого флажка, чтобы можно было пометить, что выбирается такая возможность. Нет и никакой функции, которая позволяла бы пользователям отказаться от сбора или отменить его, таким образом, эта плата реально является обязательной.

По мнению ассоциации, из-за такой практики Vinted страдают миллионы людей. Только во Франции платформу посещало 5 млн уникальных пользователей в день и более 16 млн – в месяц. Среди самых популярных по посещаемости сайтов и приложений электронной торговли Vinted занимает в этой стране четвертое место.

Ассоциация также подчеркивает, что в Европе у Vinted 37 млн членов, она действует в 13 странах, так что суммы, которые платформа получает от применения этого комиссионного сбора, должны быть огромными.

У Vinted в 2020 году было 20,88 млн евро чистых убытков (на 16% больше, чем в 2019 году), а обусловлены они были инвестициями платформы в активное развитие. Выручка компании увеличилась на 79% до 149,9 млн евро. В этом году предприятие ожидает роста выручки и намерено увеличить команду.

Ранее в этом году предприятие привлекло еще 250 млн евро и в этом раунде инвестиций было оценено в 3,5 млрд евро.

Vinted в 2019 году стало первым в Литве «единорогом» – исключительно успешным стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.