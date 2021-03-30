AstraZeneca переименовала свою COVID-вакцину

В англо-шведской компании AstraZeneca заявили о переименовании своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо Вакцина COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. Также уточняется, что маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.