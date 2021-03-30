AstraZeneca переименовала свою COVID-вакцину

В англо-шведской компании AstraZeneca заявили о переименовании своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо Вакцина COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.
Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. Также уточняется, что маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.
В Агентстве медицинских продуктов Швеции одобрили изменение названия 25 марта по заявлению компании.
Напоминм, в Канаде приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младше 55 лет из-за риска тромбоза.
Напомним, ряд стран Европы и мира приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.
Однако после проведенного расследования глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила о безопасности этой вакцины, после чего большинство стран восстановили ее применение.