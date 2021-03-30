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AstraZeneca переименовала свою COVID-вакцину

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В англо-шведской компании AstraZeneca заявили о переименовании своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо Вакцина COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. Также уточняется, что маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.

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В Агентстве медицинских продуктов Швеции одобрили изменение названия 25 марта по заявлению компании.

Напоминм, в Канаде приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младше 55 лет из-за риска тромбоза.

Напомним, ряд стран Европы и мира приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

Однако после проведенного расследования глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила о безопасности этой вакцины, после чего большинство стран восстановили ее применение.

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