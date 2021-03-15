AstraZeneca сделала заявление о своей вакцине

На фоне приостановки использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в ряде европейских стран компания-разработчик распространила в воскресенье, 14 марта, заявление, в котором заверила общество в безопасности своего препарата. «После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотела бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных», — указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в странах Евросоюза и Великобритании, где AstraZeneca привиты более 17 миллионов человек, было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта.