AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны ЕС

Канцлер Австрии посетовал на неравномерное распределение вакцин по странам Евросоюза. По словам Себастьяна Курца, у некоторых из них есть тайные договоренности с фармкомпаниями. «К концу июня Нидерланды получат больше доз вакцин на душу населения, чем соседняя Германия, и почти вдвое больше, чем Хорватия. А Австрия, по нашим сведениям, сейчас находится где-то в середине этой группы», — сказал он.

В ряде европейских стран предупреждают об очередной волне заражений. 11 итальянских регионов перешли в красную зону. С понедельника там закрываются школы, магазины и рестораны. А на Пасху — с 3 по 5 апреля — карантин будет действовать по всей стране. Число жертв коронавируса в Италии превысило отметку в 100 тыс.