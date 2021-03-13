AstraZeneca в ближайшие недели заметно сократит поставки вакцины Литве, информировала Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ).
«По сравнению с тем, о чем было договорено в конце февраля, это очень заметное сокращение», — сказал BNS в пятницу начальник ГСКЛ Гитис Андрулёнис.
По его словам, производитель этой английско-шведской вакцины сократить поставки Литве и другим странам Евросоюза (ЕС) из-за «проблем в международной цепи поставок».
Г. Андрулёнис сказал, что из-за обязательств конфиденциальности не может назвать, на сколько конкретно будут сокращены поставки вакцины Литве.
«Мы попросили, чтобы сама компания сообщила об этом», — сказал он.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения информировало BNS, что с марта примерно на четверть на четыре месяца сокращены поставки вакцины AstraZeneca.