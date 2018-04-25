Астрономы открыли новый тип ураганов на северном полюсе Сатурна

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Длительные наблюдения за северным полюсом Сатурна помогли планетологам из Испании открыть новый тип ураганов, возникающих в атмосфере этого газового гиганта каждые 30-60 лет.

Они предположительно связаны с загадочными «великими белыми пятнами» в экваториальных регионах планеты, сообщают ученые в публикации в журнале Nature Astronomy, на который ссылается ТАСС.

«Нам впервые удалось увидеть столь большое число ураганов на разных широтах. Подобные ураганы исчезают на Земле буквально за несколько дней, тогда как первый вихрь этого типа, который мы наблюдали на Сатурне, продолжал оставаться активным на протяжении более чем семи месяцев», — рассказал Авгусин Санчес-Лавега, планетолог из университета страны Басков в Бильбао (Испания), слова которого приводятся на сайте вуза.

Примерно один раз в 30 лет, или один раз в сатурнианский год, астрономы наблюдают появление на Сатурне гигантских ураганов.

В общей сложности астрономы зафиксировали появление семи подобных вихрей, возникающих в умеренных широтах, мигрирующих к экватору и постепенно охватывающих почти всю атмосферу планеты.

Последний из них был зафиксирован в 2010 году, когда даже астрономы-любители смогли увидеть «великое белое пятно» размером 15 тысяч километров.

Помимо этого, на полюсах Сатурна заметно чаще возникают менее крупные ураганы, чей диаметр обычно не превышает двух тысяч километров. Они исчезают за несколько дней или недель и не успевают вырасти до более крупных размеров, а также проникнуть в другие регионы планеты.

По словам планетолога, год назад с ним связался его знакомый любитель астрономии из Бразилии, периодически наблюдавший за Сатурном при помощи домашнего телескопа.

Он обнаружил на поверхности планеты необычное белое пятно, расположенное неподалеку от шестиугольника Сатурна, «вечного урагана» на северном полюсе газового гиганта. Новый ураган был примерно в два раза больше, чем небольшие полярные вихри, и не исчез за первые дни и недели наблюдений.

Более того, впоследствии были обнаружены еще три урагана, возникшие еще ближе к шестиугольнику, чем их первый «собрат». Последующие наблюдения показали, что эти вихри не стояли на месте, а постоянно мигрировали, периодически сближаясь и взаимодействуя друг с другом и порождая атмосферные возмущения, охватывавшие большую часть планеты.

Как именно возникают эти ураганы, ученые пока не знают, однако они предполагают, что они возникают с примерно той же частотой и по тем же причинам, что и «великие белые пятна». В пользу этого говорит то, что эти бури возникли примерно в то же время года и на той же широте, что и «великое пятно» 1960 года, ровно через два сатурнианских года после его исчезновения.

Ученые предполагают, что ураганы «средних» размеров играют роль своеобразного «потерянного звена эволюции», соединяющего небольшие приполярные вихри и экваториальные «великие белые пятна».

По мнению ученых, дальнейшие наблюдения за Сатурном и открытия новых приполярных вихрей помогут им подтвердить или опровергнуть эту гипотезу и понять, как возникают одни из самых больших вихрей в Солнечной системе.