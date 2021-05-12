ASUS представляет игровые устройства с графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX™ 3050 и 3050 Ti для ноутбуков

Компания ASUS представляет широкую линейку геймерских ноутбуков ROG и TUF Gaming с графическими процессорами NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti и GeForce RTX™ 3050 для ноутбуков. С выходом этих моделей технология RTX™ становится доступнее для широкого круга пользователей.

Ноутбуки ROG и TUF Gaming с графическими процессорами NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti и GeForce RTX™ 3050 оснащаются новейшими центральными процессорами, эффективными и тихими системами охлаждения и превосходными дисплеями с узкими рамками. Смелый дизайн новых моделей никого не оставит равнодушным, а широкий выбор форм-факторов позволит каждому подобрать для себя идеальное устройство – от ультрапортативного универсального трансформера до мощного геймерского ноутбука с большой диагональю экрана.

Ультрапортативный 13-дюймовый ноутбук-трансформер ROG Flow X13 самодостаточен и обладает хорошей игровой производительностью, но в сочетании с компактной графической док-станцией XG Mobile он превращается в невероятно мощную игровую систему. Ноутбуки серии ROG Zephyrus сочетают в себе строгий стиль оформления и высокую скорость работы. Эти тонкие и легкие устройства доступны в версиях с различными диагоналями экрана. Устройства серии Strix G – воплощение духа бренда ROG. Эти ноутбуки ориентированы в первую очередь на профессиональных геймеров и киберспортсменов и предлагают широкие возможности для персонализации.

Ноутбуки линейки TUF Gaming предлагают высокую производительность, все основные геймерские функции и повышенную прочность корпуса по доступной цене. TUF Dash F15 – тонкий и легкий геймерский ноутбук для широкой аудитории пользователей. Тем, кто желает получить максимум производительности в рамках ограниченного бюджета, предлагаем обратить внимание на модели TUF Gaming серий A и F. Они представлены в различных конфигурациях и размерах.

Графические процессоры GeForce RTX™ 3050 и 3050 Ti

Используя графический процессор с микроархитектурой Ampere, представляющей второе поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарты GeForce RTX™ 3050 и 3050 Ti готовы обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков: RT-ядер второго поколения, тензорных ядер третьего поколения и обновленных потоковых мультипроцессоров. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. В результате обеспечивается превосходное качество изображения в играх при высочайшей частоте обновления. Кроме того, они совместимы с эксклюзивными технологиями NVIDIA, включая Reflex для измерения и уменьшения задержки отображения и Broadcast для стриминга.

С выходом широкой линейки геймерских устройств ROG и TUF Gaming, оснащенных графическими процессорами GeForce RTX™ 3050 и RTX™ 3050 Ti для ноутбуков, преимущества технологии RTX™ становятся доступнее для широкой аудитории пользователей.

Ноутбуки ROG

Стильные и мощные геймерские ноутбуки ROG оснащаются новейшими аппаратными компонентами и инновационной системой охлаждения. Превосходное качество изображения и высокая частота обновления позволяют полностью погрузиться в атмосферу новейших игр. Более того, универсальные модели серий Flow и Zephyrus рассчитаны и на выполнение серьезных рабочих задач, таких как создание медиаконтента.

Помимо видеокарт GeForce RTX™ 3050 и RTX™ 3050 Ti для ноутбуков, новейшие модели ROG оснащаются процессорами Intel® Core 11-го поколения или AMD® Ryzen™ 5000-й серии. Фирменный комплекс интеллектуальных технологий для охлаждения помогает поддерживать производительность этих мощных платформ на высочайшем уровне. Жидкометаллический термоинтерфейс, который наносится по специальной запатентованной технологии, помогает улучшить отведение тепла от центрального процессора. Вентиляторы новой конструкции Arc Flow оснащаются лопастями волнистой формы для улучшения аэродинамики. При низких нагрузках на центральный и графический процессоры они полностью останавливаются, обеспечивая бесшумную работу ноутбуков. Эти и другие технологии гарантируют стабильно высокую частоту смены кадров в современных играх и тихую работу даже при вращающихся вентиляторах. Благодаря этому комплексу решений поверхность ноутбука под руками пользователя остается приятно прохладной.

Вся линейка ноутбуков 2021 года может похвастать дисплеями с высокой частотой обновления и малым временем отклика, а также поддержкой технологии Adaptive-Sync. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, тем самым обеспечивая как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя. В ряде моделей установлены матрицы нового типа с разрешением WQHD, в которых превосходные скоростные характеристики (165 Гц / 3 мс) сочетаются с широким охватом цветового пространства DCI-P3. Дисплеи ноутбуков ROG Flow и Zephyrus обладают сертификацией Pantone Validated, гарантирующей высочайшую точность воспроизведения оттенков, поэтому эти модели хорошо подходят не только для игр, но и для создания медиаконтента.

Аудиосистема новых моделей также получила целый ряд улучшений. Все ноутбуки ROG 2021 года поддерживают технологию Dolby Atmos, использующую специальные алгоритмы для обработки аудиосигнала, чтобы сделать звучание встроенных динамиков еще более насыщенным и чистым. Эта технология также поддерживает виртуальное пространственное звучание в формате 5.1.2, настройки которого можно задавать отдельно для игр или просмотра фильмов. Этот режим, совместимый с наушниками и гарнитурами, позволит ощутить себя в самом центре событий любимой игры. Для общения с товарищами по команде, друзьями и коллегами в этих ноутбуках реализована технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления. Она работает и для входящего, и для исходящего аудиосигналов и устраняет 95% посторонних шумов, чтобы голоса всех участников звучали так же отчетливо и чисто, как и голос самого пользователя.

Несмотря на добавление новых функций, представленные модели ноутбуков стали еще компактнее, чем прошлогодние. Для максимальной портативности и автономности емкость аккумулятора в ряде конфигураций увеличена до 90 Вт·ч. Все новые модели поддерживают технологию быстрой зарядки через порт Type-C от компактных адаптеров и портативных аккумуляторов.

ROG Flow X13

Наш первый игровой ноутбук-трансформер ROG Flow X13 – идеальное устройство для оснащения графическими процессорами GeForce RTX™ 3050 и RTX™ 3050 Ti. Этот универсальный ультратонкий 13-дюймовый ноутбук в максимальной комплектации оснащается мощным восьмиядерным процессором AMD® Ryzen 9 5980HS. При этом толщина устройства не превышает 15,8 мм, а вес – всего 1,3 кг. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti достигает значения 1135 МГц при энергопотреблении 35 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 5 Вт. Видеокарта GeForce RTX™ 3050 с технологией ROG Boost разгоняется до 1157 МГц при энергопотреблении 35 Вт, плюс еще 5 Вт добавляются благодаря технологии Dynamic Boost.

Дисплей ноутбука способен раскрываться до 360°, что вместе с поддержкой сенсорного ввода позволяет использовать Flow X13 не только в качестве игрового ноутбука, но и как планшет для творческой работы или проведения презентаций. Ноутбук Flow X13 предлагается с дисплеями двух версий: в первом варианте в приоритете частота обновления (120 Гц), во втором – высокое разрешение (Ultra HD 4K) для максимально детализированного изображения. В обоих случаях соотношение сторон экрана составляет 16:10.

На ноутбуке ROG Flow X13 можно комфортно играть благодаря установленной в нем дискретной видеокарте, но при подключении опциональной графической док-станции ROG XG Mobile это устройство превращается в мощнейшую геймерскую систему. Несмотря на компактный размер док-станции ROG XG Mobile, который значительно меньше существующих аналогов, в нем размещается мощная игровая видеокарта до модели GeForce RTX™ 3080 с термопакетом 150 Вт. Она подключается напрямую к ноутбуку по специально разработанному интерфейсу PCIe® 3.0 x8, скорость которого превышает возможности даже интерфейса Thunderbolt™. Тот же кабель используется для подключения к ноутбуку по интерфейсу USB 3.2 Gen2, что позволяет дополнительно использовать XG Mobile как док-станцию с широким набором портов ввода/вывода.

Невероятно универсальный, портативный и автономный ноутбук ROG Flow X13 готов ко всему.

ROG Zephyrus G14

Многие пользователи используют геймерские ноутбуки не только для игр, но и для создания медиаконтента. Ноутбук ROG Zephyrus M16 – идеальное устройство для обеих задач.

Его 16-дюймовый дисплей заключен в рамку минимальной ширины со всех четырех сторон, благодаря чему относительная площадь экрана составляет 94%, а габариты корпуса – даже меньше, чем у прошлогодней 15-дюймовой модели Zephyrus M15. Матрица WQHD обладает не только высоким разрешением, но и превосходными скоростными характеристиками (165 Гц / 3 мс) для потрясающе реалистичного, детализированного и плавного изображения в играх. Пользователи, занимающиеся созданием медиаконтента, оценят не только удобную для выполнения творческих задач увеличенную высоту дисплея (соотношение сторон составляет 16:10), но и 100% охват цветового пространства DCI-P3, а также превосходную точность передачи оттенков цвета, подтвержденную сертификацией Pantone Validated.

Легко справляться с любыми задачами, в том числе с созданием медиаконтента, ноутбуку Zephyrus M16 позволяет мощная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая процессор Intel® Core™ i9-11900H новейшего 11-го поколения и видеокарту GeForce RTX™ 30-й серии. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этом ноутбуке может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт.

Тонкий и легкий Zephyrus M16 создан для активной жизни, его легко и приятно брать с собой, к тому же, он выглядит просто роскошно. Его изящный дизайн в темно-сером цвете будет отлично смотреться в любой обстановке. Сквозь перфорацию в изготовленной на высокоточном фрезерном станке крышке дисплея просматривается мерцающая призматическая пленка, которая добавляет стильный акцент по-деловому строгому дизайну этого устройства.

ROG Zephyrus G14

Первая версия ноутбука Zephyrus G14 покорила пользователей сочетанием высокой производительности, портативности и стильного дизайна. Модель Zephyrus G14 2021 года обладает теми же преимуществами и предлагает мощную аппаратную конфигурацию на основе новейших компонентов, в максимальной версии включающую процессор Ryzen™ 9 5900HS. Конфигурации Zephyrus G14 с графическими процессорами RTX™ 3050 Ti или GeForce RTX™ 3050 для ноутбуков делает преимущества технологии RTX™ доступными для более широкого круга пользователей. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этом ноутбуке может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта может разгоняться до тактовой частоты 1600 МГц при 60 Вт (с ROG Boost) плюс еще 15 Вт добавляются благодаря технологии Dynamic Boost.

Помимо новейших аппаратных компонентов, ноутбук Zephyrus G14 может предложить на выбор две версии усовершенствованного дисплея. Матрица с разрешением WQHD и частотой обновления 120 Гц поддерживает полный охват цветового пространства DCI-P3, что гарантирует как плавный игровой процесс, так и профессиональную точность в воспроизведении оттенков цвета, необходимую для обработки видеоматериалов. Геймеры, для которых в приоритете высокая частота обновления, по достоинству оценят версию дисплея с разрешением Full-HD и частотой обновления 144 Гц, на 20% выше, чем у предыдущего поколения.

Ноутбук доступен в четырех различных вариантах оформления. Отделка алюминиевой крышки может быть выполнена в белом (Holographic White) или сером (Holographic Gray) цветах и дополнена высокоточной перфорацией из 6536 крошечных отверстий, сквозь которые просматривается мерцающая пленка, создающая голографический эффект. В вариантах отделки с дисплеем AniMe Matrix сквозь перфорацию на крышке дисплея сияют 1215 миниатюрных светодиодов, составляющих основу матричного дисплея. Этот необычный дисплей на крышке способен отображать пользовательские картинки, анимационные ролики, визуализацию воспроизводимой музыки, системные сообщения и многое другое.

ROG Zephyrus G15

Высокая производительность, портативность и универсальность – все эти качества присущи ноутбуку ROG Zephyrus G15, который оценят как геймеры, так и создатели медиаконтента. Он выполнен в такой же стильной отделке с голографическими точками, как Zephyrus G14, но обладает более крупным 15-дюймовым дисплеем, который может похвастать разрешением WQHD, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс, так что больше не придется выбирать между высоким разрешением и высокой частотой обновления. Полный охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует насыщенные и реалистичные цвета на экране. Дисплей этого ноутбука проходит фабричную калибровку цветопередачи, а точность воспроизведения каждого оттенка подтверждена сертификацией Pantone Validated.

Как и 14-дюймовая версия, Zephyrus G15 в максимальной комплектации может оснащаться процессором AMD® Ryzen™ 9 5900HS. Несмотря на тонкий корпус устройства, мощным аппаратным компонентам есть где развернуться: с помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этом ноутбуке может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта способна разгоняться до тактовой частоты 1600 МГц при 60 Вт (с ROG Boost) плюс еще 15 Вт благодаря технологии Dynamic Boost.

Мы учли каждую мелочь, чтобы сделать Zephyrus G15 исключительно удобным. Его тачпад стал на 20% больше и на 40% более отзывчивым, чем версия предыдущего поколения. Благодаря технологии Stealth Type стук по клавишам едва слышен даже в разгар виртуальной битвы. Аккумулятор емкостью 90 Вт·ч поддерживает функцию быстрой зарядки и возможность пополнить заряд через порт USB Type-C от компактного адаптера.

ROG Strix G15 и G17

Ноутбуки ROG Strix G15 и G17 оснащены целым набором новейших геймерских функций. В черном (Original Black) и сером (Eclipse Gray) вариантах отделки алюминиевую крышку и основание клавиатуры ноутбука украшает диагональный точечный узор. В специальной версии Electro Punk крышка ноутбука декорирована узором-головоломкой из слов и символов, а декоративная накладка на поворотное крепление выполнена в ярко-розовом цвете в крапинку. Все три варианта оформления включают полноцветную подсветку клавиатуры и декоративную иллюминацию в виде светящейся полоски по граням корпуса с поддержкой технологии Aura Sync.

В конфигурациях ноутбуков с видеокартами GeForce RTX™ 3050 и RTX™ 3050 Ti устанавливаются процессоры AMD® до модели Ryzen™ 7 5800H. Мощные аппаратные компоненты обеспечивают высокую частоту смены кадров в играх, а дисплей поддерживает частоту обновления до 300 Гц и технологию Adaptive-Sync. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этом ноутбуке может достигать 1795 МГц при энергопотреблении 80 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта способна разгоняться до тактовой частоты 1840 МГц при 80 Вт (с ROG Boost) плюс еще 15 Вт благодаря технологии Dynamic Boost.

Ноутбуки Strix G15 и G17 2021 года компактнее прошлогодних моделей, но не уступают им по функциональности. Тачпад новейших моделей стал на 85% крупнее. Порты ввода/вывода, расположенные на задней панели, позволяют подключать к ноутбуку различные периферийные устройства так, чтобы кабели не мешали работе и не занимали место на столе. Поддержка технологии быстрой зарядки и возможность пополнить заряд аккумулятора с помощью компактного адаптера через разъем USB Type-C позволяют не беспокоиться о проценте заряда. Что касается системы охлаждения, в новых Strix G15 и G17 применяется инновационный термоинтерфейс из жидкого металла, вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow и эффективная система отведения тепла с максимум четырьмя радиаторами для поддержания высокой частоты смены кадров при низком уровне шума.

Линейка TUF Gaming

Ноутбуки линейки TUF Gaming славятся отличной игровой производительностью по доступной цене. Все компоненты, включая новейшие процессоры NVIDIA, и AMD или Intel, обеспечивающие плавный игровой процесс, заключены в корпус повышенной прочности, соответствующий требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H.

Недавно серия TUF Gaming пополнилась моделью TUF Dash F15. Это первый ноутбук с превосходным соотношением производительности и стоимости, который может похвастать тонким корпусом и малым весом. В комплектациях с графическими процессорами GeForce RTX 3050 Ti и GeForce RTX 3050 ноутбуки TUF Gaming становятся еще привлекательнее.

TUF Dash F15

Новинка 2021 года, которая сделала портативные и легкие игровые ноутбуки доступнее для каждого. TUF Dash F15 заключен в тонкий корпус и весит так мало, что его удобно всегда брать с собой.

В максимальную аппаратную комплектацию этого устройства входят процессор Intel® Core™ i7-11370H новейшего 11-го поколения и геймерская видеокарта GeForce RTX™, поэтому TUF Dash F15 молниеносно справляется и с играми, и с рабочими задачами. Система охлаждения этого ноутбука позаимствована у премиальных устройств серии ROG, чтобы поддерживать высокую производительность мощных аппаратных компонентов. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этом ноутбуке может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта может разгоняться до тактовой частоты 1600 МГц при 60 Вт (с ROG Boost) плюс еще 15 Вт благодаря технологии Dynamic Boost.

Поддержка интерфейса Thunderbolt 4 позволяет подключать к этому ноутбуку различные периферийные устройства – от док-станций до внешних видеокарт. В дополнение к собственному дисплею ноутбука, который отличается высокой частотой обновления, к TUF Dash F15 можно подключить до двух внешних мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц или даже телевизионную панель с разрешением 8K UHD. Аккумулятор высокой емкости обеспечивает до 16,6 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео, а подзарядить ноутбук в дороге можно через порт Type-C.

TUF Gaming A15 и A17

TUF Gaming A15 и A17 – мощные, надежные и стильные геймерские ноутбуки, готовые ко всему. Энтузиасты давно начали объединять в одной системе процессоры AMD и видеокарты NVIDIA, чтобы добиться наиболее выгодного соотношения производительности компьютера к стоимости компонентов. В максимальную комплектацию этих моделей входят видеокарты GeForce RTX 30‑й серии для ноутбуков и новейшие процессоры Ryzen 5000-й серии – беспроигрышное сочетание высокой производительности и доступной цены. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в этих ноутбуках может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта может разгоняться до тактовой частоты 1600 МГц при 60 Вт (с ROG Boost) плюс еще 15 Вт благодаря технологии Dynamic Boost.

Благодаря мощным компонентам и целому набору геймерских функций абсолютно плавный игровой процесс в превосходном качестве стал доступнее для более широкой аудитории геймеров. Среди преимуществ этих ноутбуков – частота обновления экрана до 240 Гц и поддержка технологии Adaptive-Sync. Поддерживать высокую производительность помогает усовершенствованная система охлаждения, включающая два 83-лопастных вентилятора. Кристально чисто слышать собеседников в голосовых чатах помогает усовершенствованная технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления. Аккумулятор высокой емкости 90 Вт·ч позволяет надолго забыть о подзарядке.

Мощные и прочные, как и все устройства линейки TUF Gaming, ноутбуки A15 и A17 готовы к виртуальным сражениям.

TUF Gaming F15 и F17

Для тех, кто хочет получить высокопроизводительную игровую систему в неброском оформлении по доступной цене, идеальным решением станут ноутбуки TUF Gaming F15 и F17 на базе процессоров Intel Core 11-го поколения и видеокарт GeForce RTX 30-й серии.

Поддерживать высокую производительность мощных компонентов помогает эффективная система охлаждения. С помощью технологии ROG Boost тактовая частота графического процессора GeForce RTX™ 3050 Ti в ноутбуках TUF Gaming F15 и F17 может достигать 1585 МГц при энергопотреблении 60 Вт, а технология Dynamic Boost позволяет добавить к ее термопакету еще 15 Вт. В конфигурации с графическим процессором RTX 3050 видеокарта может разгоняться до тактовой частоты 1600 МГц при 60 Вт (с технологией ROG Boost) плюс еще 15 Вт благодаря технологии Dynamic Boost. В максимальной конфигурации ноутбуки оснащаются процессором Intel Core i9-11900H (8 ядер, 16 потоков), обеспечивающим невероятную скорость работы. Дисплей с разрешением Full-HD поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологию синхронизации Adaptive-Sync.

В ноутбуках TUF Gaming F15 и F17 предусмотрено множество функций для игр и комфортной повседневной работы. Поддержка интерфейса Thunderbolt 4 позволяет с молниеносной скоростью передавать данные, подключать дополнительный монитор или даже внешнюю графическую станцию. Аккумулятор емкостью 90 Вт·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы.